Así va la liga colombiana a dos fechas del final del “Todos contra todos”

A algunos les está empezando a coger la noche y a otros les está empezando a salir una luz que ya estaba perdida. A falta de dos fechas, así va la tabla de posiciones de la liga colombiana.

Atlético Nacional, que en un partido sin muchos colores igualó sin goles ante Bucaramanga, sigue líder con 41 puntos, nueve más que Millonarios, que es segundo con 32, los mismos que tiene el Tolima. Y justamente ambos equipos, en un partidazo, se enfrentaron en Ibagué con una victoria 3-2 del equipo pijao.

De ahí para abajo toda la lucha sigue abierta para clasificar a los ocho mejores. El Cali, tras un polémico triunfo 1-0 ante el Quindío, que pelea por no descender, es cuarto con 30 puntos. Un gol de Teo Gutiérrez, quien debió ser expulsado en el primer tiempo, bastó para la victoria. El Deportivo Pereira, con su gran campaña, es quinto con 30 unidades. Eso tras su empate sin muchos reflectores 0-0 ante Jaguares.

De ahí siguen Alianza Petrolera y Júnior con 29 puntos y Envigado con 26. Así se cierran los ocho mejores a dos fechas del final.

Pero el gran golpe de la jornada fue para el América de Cali, que cayó 2-1 ante La Equidad y quedó con un pie y medio afuera de los cuadrangulares. Los escarlatas están en la posición 14 con 23 puntos y ya necesitan de un milagro para clasificar, que se le den otros resultados.

Otro que ya no depende de sí mismo es Santa Fe, que empató 1-1 ante Júnior en El Campín, en un partido en el que fue muy superior, pero en el que no pudo marcar, más allá de un gol de Torijano tras una pelota parada. A los cardenales les queda un partido de visitante ante Once Caldas y otro de locales ante Águilas. Deben ganar ambos.

El Medellín, que ya parecía eliminado, se metió en la conversación, pues venció 1-0 a Patriotas y se le dieron todos los resultados. Es 12 con 24 puntos y con 30 podría estar en los cuadrangulares.

Hoy se cerrará la fecha 18 con el duelo entre Pasto y Águilas Doradas (8:00 p.m., Win Sports)