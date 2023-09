Así va la tabla de la Liga BetPlay tras el cierre de la fecha 12

Cali visitó a Equidad en Techo en el cierre de la fecha 12. Foto: Dimayor

Quedan solo ocho fechas para que la fase de Todos contra Todos en el segundo semestre de la Liga BetPlay finalice. Aunque fue hace nada, el título de Millonarios contra Nacional en el primer torneo del año ya empieza a sentirse lejano.

El campeonato colombiano ya empieza a encaminar la recta final del torneo, que terminará con la estrella de diciembre.

Para eso todavía falta, por ahora, este martes terminó la fecha 13 con un empate en Bogotá entre La Equidad y Deportivo Cali por 1-1.

Los locales habían abierto el marcador a los nueve minutos gracias a Pablo Lima, pero la ventaja no les duró mucho porque Jhon Vásquez empató el partido a los 38 minutos.

Con la igualdad en el marcador, para el segundo tiempo el partido se hizo más cerrado. Sin muchas llegadas de ninguno de los dos equipos, la igualdad resultó un marcador justo para los dos oncenos, que siguen en la parte baja de la tabla, lejos de los ocho.

Otros resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay

La fecha empezó el sábado en Cali, con la goleada por 5-0 de América sobre Boyacá Chicó. Importante triunfo para los escarlatas, que tras un inicio complicado ya van segundos en la Liga BetPlay.

Después, el domingo, Alianza Petrolera venció a Santa Fe por 1-0 en Barrancabermeja, Junior y Nacional empataron 1-1 en Barranquilla, mismo resultado de Huila y Águilas en Neiva y, finalmente, Tolima venció en Nariño a Pasto por 2-1.

El lunes, Envigado le ganó de local 1-0 a Jaguares, Unión Magdalena empató 1-1 contra Once Caldas, así como también Bucaramanga contra Pereira y Millonarios contra Medellín en el Atanasio Girardot.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay

La fecha 13 de la Liga BetPlay

La nueva fecha del campeonato colombiano empieza este mismo miércoles. Chicó juega con Junior a las cuatro de la tarde, Águilas Doradas recibe a América en un dueño por la punta a las 6:10 y el día lo cierra Nacional en casa contra Santa Fe.

El jueves, Pereira recibe a Unión Magdalena y Millonarios a Huila. El viernes se cierra la fecha 13 con el Jaguares vs. Alianza Petrolera, el Once Caldas vs. La Equidad y el Cali vs. Medellín.

