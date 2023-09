Champions League: resumen de la primera jornada, mire todos los goles en video

Los jugadores de Barcelona celebran su triunfo contra Royal Amberes. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Por fin volvió la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. Con ocho partidos de la primera fecha, este martes la Liga de Campeones dio el pistoletazo inicial, a la espera por los partidos restantes de jornada inaugural que serán este miércoles.

El equipo más destacado de este martes fue Barcelona, que vapuleó en casa al campeón de Bélgica, Royal Amberes, con una goleada monumental que tuvo en Joao Felix a la principal figura del partido.

PSG, tras el empate sin goles en el mismo grupo de AC Milan y Newcastle, venció 2-0 a Borussia Dortmund, buen resultado que le permite tomar la punta del grupo temprano.

Manchester City, el campeón defensor, tuvo que sudar de más para vencer a Estrella Roja, pero finalmente se impuso sin mucho problema en una jornada sin grandes sorpresas, más allá del empate de Lazio contra Atlético de Madrid gracias a un gol de cabeza de su arquero.

Barcelona se floreó en Montjuic: mire los goles

La mayor goleada de la primera fecha la protagonizó Barcelona en casa, al despachar 5-0 al Royal Amberes de Bélgica.

Aprovechando su gran presente, el cuadro catalán tuvo una actuación espectacular con doblete de Joao Felix, un tanto de Robert Lewandowski, otro de Gavi, y uno, en propia meta, de Jelle Bataille.

En el mismo grupo, de local, también debutó con victoria el Porto. Los portugueses vencieron 3-1, con doblete de Wenderson Galeno y un tanto de Mehdi Taremi, a Shajtar Donetsk, que tuvo un gol de consolación con Kevin Kesly.

El partido fue frenético en los primeros minutos del juego con tres goles en 15 minutos. Sin embargo, con el 2-1 a su favor, Porto encarriló su triunfo.

PSG ganó su primer duelo en el grupo de la muerte: mire el gol de Mbappé

París Saint-Germain espantó los fantasmas de su complicado inicio de temporada al vencer 2-0 a Borussia Dortmund, subcampeón alemán que no estuvo a la altura de la cita.

Kylian Mbappé, de penalti, abrió el marcador antes del descanso y Achraf Hakimi, al 58, sentenció el juego.

Más temprano, en un buen partido, aunque no hubo goles, Milan empató de local contra Newcastle. Buen punto para los ingleses y mal resultado para los italianos en casa.

Manchester City sudó para vencer a Estrella Roja

Estrella Roja sorprendió al campeón defensor de la Champions, Manchester City, en la primera fecha. Los serbios abrieron el marcador al 45, gracias a Osman Bukari, pero no pudieron mantener la ventaja.

Como una tromba, los ingleses terminaron arrollando a los de Belgrado, con dos goles de Julián Álvarez y uno de Rodri para el 3-1 definitivo.

Más temprano en este grupo, el Leipzig alemán, con el mismo marcador de 3-1, venció al Young Boys de Suiza.

El arquero de Lazio empató el partido contra Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone abrió con empate su participación en la Champions League.

Fue con un 1-1, tras un partido muy cerrado frente a una dura Lazio en Roma. Los italianos caían con el solitario gol de Pablo Barrios en el minuto 29. Sin embargo, en el tiempo de añadido, el arquero de la Lazio, Iván Provedel, con un tanto agónico igualó el compromiso.

Con el empate, Atlético de Madrid no quedó primero en su zona, pues el Feyenoord neerlandés ganó su partido por 2-0 contra el Celtic de Escocia.

Este miércoles, seguirá la Champions League. A las 11:45 de la mañana (hora colombiana), debuta Real Madrid contra Unión Berlin, mientras que el Galatasaray turco de Dávinson Sánchez juega con Copenhague.

Después, desde las dos de la tarde jugarán: Bayern Múnich vs. Manchester United, Benfica vs. Salzburgo, Braga vs. Napoli, Arsenal vs. PSV, Sevilla vs. Lens y Real Sociedad vs. Inter de Milán.

