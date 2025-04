Así va la tabla de la Liga BetPlay tras las victorias de Junior y Medellín

Stiven Rodríguez (izq.) y Teófilo Gutiérrez, dos de las figuras de Junior ante Alianza Valledupar. Foto: @JuniorClubSA

Con la sorprendente victoria 2-0 de Equidad sobre América, en el estadio El Campín, con doblete de Samir Mayo, arrancó este sábado la decimoquinta fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

El cuadro escarlata utilizó una nómina mixta que mostró muy pocos argumentos de ataque frente al que era colero del campeonato, pero con los tres puntos superó al Unión Magdalena.

A segunda hora, el Junior le ganó 2-0 a Alianza Valledupar en el Metropolitano de Barranquilla y asumió el liderato del torneo, con 30 puntos, dos más que Nacional y con tres de ventaja sobre Millonarios.

Brayan Castrillón y Stiven Rodríguez marcaron para el cuadro manejado por el venezolano César Farías, que a falta de cinco compromisos tiene casi asegurado su cupo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Medellín le ganó 2-0 al Once Caldas

Con golazos de Léider Berrío y Francisco Chaverra, el Independiente Medellín derrotó 2-0 al Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot y quedó cerca de confirmar matemáticamente la clasificación.

El equipo que dirige Alejandro Restrepo había tenido problemas en la definición que le costaron puntos valiosos en jornadas anteriores, pero recuperó su poder goleador justo para la parte definitiva del torneo.

Once Caldas, que afronta también la Copa Sudamericana, tendrá que remar desde atrás para avanzar a la siguiente fase, porque aunque sigue octavo, Cali y Pasto, con un juego menos, podrían superarlo.

Partidazo este domingo, Cali recibe a Nacional

La fecha 15 continúa este domingo con tres partidos: Envigado vs. Tolima (2:00 p.m.), Unión vs. Bucaramanga (4:10 p.m.) y Deportivo Cali vs. Nacional (6:20 p.m.). El lunes juegan Chicó vs. Fortaleza (6:00 p.m.) y Pasto vs. Águilas (8:10 p.m.).

El duelo Millonarios vs. Pereira se aplazó por un concierto en el estadio El Campín y todavía no se ha definido cuándo se jugará. El compromiso Llaneros vs. Santa Fe será el 30 de abril, en Villavicencio.

Posiciones de la Liga BetPlay

Pos. Equipo PTS. PJ. DG 1. Junior 30 15 10 Nacional 28 14 15 Medellín 27 14 11 Millonarios 27 15 8 América 26 15 10 Tolima 23 13 8 Santa Fe 23 15 6 Once Caldas 23 15 0 Cali 20 14 3 Pasto 20 14 2 Bucaramanga 19 14 1 Alianza 19 15 -6 Pereira 17 14 -2 Llaneros 14 15 -6 Fortaleza 13 14 -13 Chicó 13 15 -15 Envigado 12 13 -10 Águilas 10 13 -4 Equidad 10 15 -9 Unión 7 14 -9

