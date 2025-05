Así van los ocho de la Liga BetPlay: la tabla tras el triunfo de Santa Fe

Omar Fernández Frasica le dio el gol del triunfo este sábado a Santa Fe. Foto: Oscar Pérez

Independiente Santa Fe logró este sábado una victoria determinante en su lucha por entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En El Campín, frente a 15.519 espectadores, el conjunto cardenal venció 2-1 a Junior de Barranquilla y llegó a 30 puntos, lo que lo deja con un pie adentro del grupo de los ocho mejores del torneo.

El equipo bogotano necesitaba ganar y cumplió, remontando un encuentro que se había complicado tras un golazo del visitante.

El primer tiempo fue de dominio santafereño, aunque sin efectividad. En la segunda mitad, Junior se fue arriba con una gran anotación de Fabián Ángel, pero la reacción local no se hizo esperar: Rodallega empató desde el punto penal y Omar Fernández Frasica sentenció la remontada con una gran definición tras una jugada larga. Santa Fe incluso pudo aumentar la diferencia, pero falló una opción clara al final.

El equipo de Jorge Bava mostró carácter, actitud y buen juego en un duelo clave ante un rival clasificado y con nómina mixta, que igualmente vendió cara la derrota. Con este triunfo, Santa Fe depende de sí mismo en las últimas jornadas para confirmar su clasificación a las finales y soñar con el título.

La fecha 18 de la Liga BetPlay

En el resto de la jornada, Tolima venció 3-1 a Unión Magdalena, Bucaramanga derrotó 2-0 a Medellín y Fortaleza sorprendió con una goleada 4-0 ante La Equidad. Águilas Doradas también sumó tres puntos al imponerse 2-0 en su visita a Envigado.

La fecha 18 se cerrará este domingo con tres juegos clave: Alianza vs. Deportivo Cali (4:00 p.m.), Nacional vs. Llaneros (6:00 p.m.) y Once Caldas vs. Millonarios (8:20 p.m.). Además, el martes se completará con el duelo entre Deportivo Pereira y Pasto (7:30 p.m.), que podría terminar de definir la tabla antes de las últimas jornadas.

Así va la tabla de la Liga BetPlay, tras los partidos del sábado

Tras los resultados parciales de la fecha 18, América lidera la tabla con 33 puntos y tiene asegurado su cupo en los cuadrangulares, seguido muy de cerca por Nacional (32), Millonarios y Junior (ambos con 31), que dependen de sí mismos para confirmar su clasificación. Tolima y Santa Fe, con 30 unidades, también se ubican en zona de clasificación y dieron pasos importantes en la jornada, especialmente los bogotanos tras su remontada ante Junior. Medellín y Once Caldas, ambos con 29 puntos y un partido pendiente, aún tienen margen para asegurar su cupo, aunque cualquier tropiezo podría abrirle la puerta a rivales como Pasto o Cali, que siguen al acecho.

