Asociación de futbolistas rechaza decisión de Dimayor sobre Daniel Cataño

El hincha, identificado como Alejandro Montenegro, agredió, inicialmente, al jugador de Millonarios Daniel Cataño. Foto: Twitter

La nueva decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor ratificó la sanción de tres fechas a Daniel Cataño, pero hizo un cambio que beneficia a Deportes Tolima y a su hinchada.

La reconsideración del ente organizador del fútbol colombiano determinó que serán tres fechas de sanción para el escenario y será de manera parcial, pues solo la tribuna oriental, lugar del que salió el hincha que agredió al futbolista de Millonarios, estará cerrada. Por lo tanto, este domingo los hinchas pijaos podrán ver a su equipo en las tribunas de su estadio, menos en oriental.

Ante este pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) publicó un comunicado en el que rechaza “de manera vehemente la parcializada decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor”.

“Deja claro que solamente tiene en cuenta los argumentos de los clubes para rebajar sanciones favoreciendo sus intereses económicos, mientras que mantiene el castigo a un futbolista que fue objeto de una agresión”, dice el comunicado.

“El mensaje que se está enviando con esta decisión es equivocado y en este orden de ideas los futbolistas deben dejarse agredir por los violentos, pues de reaccionar ante un ataque serán sancionados, mientras que cuando se trata de los clubes se hacen interpretaciones para preservar sus intereses económicos”, agregan.

Para los integrantes de la asociación, según el comunicado, esta decisión es una muestra de que el código disciplinario tiene “grandes deficiencias que permiten que se vulneren nuestros derechos fundamentales”. A su vez, insisten en que estas “decisiones sesgadas a favor de los intereses de los clubes” no son nuevas.

El comunicado finaliza con la petición de tener reglas claras para que prevalezca el juego limpio y con la intención de que los futbolistas puedan participar en la construcción de los reglamentos que inciden con sus condiciones de empleo.

Por el momento la decisión se mantendrá y el partido reprogramado entre Millonarios y Tolima se jugará con estadio lleno en Ibagué el 29 de marzo a las ocho de la noche. Cataño también regresará para ese duelo.

¿Qué sucedió con Alejandro Montenegro, hincha agresor de Deportes Tolima?

Tras conocerse que Cataño tomaría acciones legales por la agresión de Montenegro, el hincha de Tolima ofreció disculpas públicas en un video a través de redes sociales. “Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo Montenegro.

Sin embargo, la semana pasada se conoció que el aficionado también tomará acciones legales contra Cataño. “La denuncia es por lesiones personales, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave”, dijo el hincha en el Noticiero CM&.

En principio, Montenegro quedó vetado por tres años para asistir a eventos deportivos por su golpe al volante de Millonarios.

