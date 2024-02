Alexis Henríquez criticó a Millonarios: “celebraron como si fuera la Libertadores”

Alex Henríquez, excapitán de Nacional.

Millonarios y Atlético Nacional han encendido su rivalidad histórica con tres finales entre ellos en los últimos semestres. La Copa BetPlay 2023 fue para el club verdolaga, mientras que la Liga 2023-I y la Superliga 2018 fueron para los embajadores. Justamente este último título mencionado revivió en las últimas horas para traer una nueva polémica en redes sociales.

Pese a que ya pasaron seis años de aquella definición en el Atanasio Girardot, Alexis Henríquez, exjugador y capitán del equipo antioqueño en ese momento, tuvo una entrevista con Unbreak Oficial en la que habló sobre esa recordada final definida por dos goles de Roberto Ovelar.

“La Superliga no la celebra nadie. Yo perdí la Superliga con Millonarios, ¿qué me va a doler a mí perder la Superliga? Y se fueron celebrando de acá... ¡No sí, ganaron la Libertadores! Si después tú no ganas la Liga, la Copa. Pero si en la Liga te va mal, la gente no le importa. Y si tú no le ganas a los equipos importantes para la hinchada, pueden ganar títulos, que la gente te lo va a cobrar”, aseguró.

🎙️ Alexis Henriquez en @Unbreakoficial: “Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga. Eso no lo celebra nadie. Yo perdí con Millonarios, y qué me va a doler. Ellos se fueron celebrando como si fuera Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa” pic.twitter.com/qanPwUjQ0K — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 22, 2024

Por otra parte, Atlético Nacional anunció este viernes que Jhon Jairo Bodmer renunció de manera irrevocable a su cargo como director técnico del equipo por “motivos de seguridad”, una renuncia que se produce tras la derrota del equipo colombiano el pasado miércoles en su debut en la Copa Libertadores 2024.

”Atlético Nacional se permite informar a sus hinchas, a la opinión pública y a los medios de comunicación que por motivos de seguridad nuestro director técnico decidió renunciar de manera irrevocable al cargo”, informó el club colombiano a través de un comunicado.

La institución verdolaga precisó que a sus directivos les “habría gustado que él (Bodmer) continuara al frente del proyecto deportivo de Atlético Nacional, pero entendemos que la seguridad de él y de su familia es prioritaria”.

📄 Comunicado oficial Atlético Nacional 🟢⚪ pic.twitter.com/r4XiOPybyF — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 23, 2024

El equipo verdiblanco de Medellín cayó 1-0 ante el Nacional paraguayo en Asunción, donde se disputó el miércoles el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, resultado que aumentó la crisis al unirse a las derrotas por 0-1 con Millonarios y 3-2 con Deportivo Cali en la Liga BetPlay, en la que ocupa la casilla 14 con ocho puntos.

Bodmer, asistente técnico de la selección de Costa Rica en el Mundial de Catar 2022, dirigió 22 partidos en Atlético Nacional, con un rendimiento del 42,4 %, producto de ocho victorias, cuatro empates y 10 derrotas.

