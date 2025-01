Nacional presentó a Gandolfi: “Llegar al más grande de Colombia me pone muy feliz”

El técnico Javier Gandolfi y su cuerpo técnico durante la presentación de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional presentó oficialmente este miércoles al argentino Javier Gandolfi como su nuevo técnico. El entrenador de 44 años llegó al conjunto verdolaga para reemplazar al mexicano Efraín Juárez, quien dejó el equipo tras diferencias con la directiva.

En la rueda de prensa, Gandolfi estuvo acompañado por su cuerpo técnico, integrado por Giuliano Lauri, Cristian Pellerano y Santiago Raymonda como asistentes, y Damián Solís y Mauro Ceruti como preparadores físicos. Este equipo ha trabajado previamente con el técnico argentino en Talleres de Córdoba de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador, aunque aún no han logrado títulos juntos.

“Tener la posibilidad de llegar al más grande de Colombia me pone muy feliz, no sé si era el momento o no. En esta profesión tienes que estar descansado para crecer. Fue fácil la decisión de decir que sí. Estoy preparado para estos desafíos y estoy preparado para dirigir al más grande de Colombia”, afirmó Gandolfi.

El debut oficial del entrenador será este sábado 25 de enero a las 7:30 p.m., cuando Atlético Nacional reciba a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Posteriormente, el equipo disputará su primera final del año, la Superliga BetPlay, contra Atlético Bucaramanga.

Sobre estos retos iniciales, Gandolfi comentó: “Arrancar con el pie derecho este fin de semana. Tenemos un rival de buen fútbol. Ganar nos va a dar inyección anímica para llegar de la mejor manera a la primera final. La idea es tener a todos los jugadores, tenemos situaciones de suspensión, pero la idea es poder contar con todos y que todos lleguen con ese ritmo. Tenemos un plantel que viene trabajando junto, tenemos pocos refuerzos y vamos a estar preparados para este fin de semana y la primera final”.

En cuanto a su estilo de juego, el técnico argentino destacó: “Me gusta la posesión, el volumen de juego y agredir al rival. Tuve una recepción buena de los chicos y esperemos en este corto tiempo que van a ver lo que realmente queremos. En el día a día lo vamos a ir trabajando, hoy es más teórico, porque es corto el tiempo. Pero me gusta el volumen de juego, la intensidad, ser dueño de la pelota. Esperemos el fin de semana demostrarle a la gente el estilo de juego que tenemos”.

¿Llegarán más refuerzos a Atlético Nacional?

Gandolfi también habló sobre la necesidad de dos fichajes claves, que todavía no están confirmados. “Desde ayer estamos en contacto con la directiva. Nos separa una puerta y las dos están abiertas. Si no tuvieron novedades, seguramente en el transcurso del día o mañana, porque si vamos a reforzar con uno o dos jugadores, esa es la idea. Con Camilo Cándido no hemos tenido posibilidad de verlo entrenar. El otro (Marino Hinestroza) no lo quería nombrar, pero no sé si está cerrado o no, es una posibilidad y nos va a potenciar mucho lo que es mitad de cancha hacia adelante. Es muy buena opción y es uno de los puestos a reforzar y si ya está cerrado, me pone muy feliz”.

Durante la rueda de prensa también comentó que compartió vestuario con Dayro Moreno en Talleres de Córdoba y aseguró que no es la primera vez que le hicieron una oferta para dirigir un club colombiano. “Ya había tenido conversaciones, pero no se dieron. Hoy fue todo más fácil, pero venimos estudiando el fútbol colombiano hace un tiempo. Es un fútbol muy rico, con jugadores preparados para dar un salto y jugar en Europa. Cuando uno empieza a estudiar y buscar información, te dicen cosas que tienes que vivir para darte cuenta y eso nos pasó. Hay una calidad de jugadores extraordinarios, gente de experiencia y chicos que van a aportar mucho. El fútbol colombiano está en un escalón importante en Sudamérica”.

Aunque Nacional tendrá que defender los títulos de Liga y Copa BetPlay, Gandolfi dejó claro que la prioridad es la Copa Libertadores. “Argentina está en un escalón abajo en lo económico de Brasil, pero sí se puso competitivo. Nosotros le vamos a dar todas las herramientas al plantel para ir en busca de esa copa. Llegamos a un club grande, el más grande de Colombia y cuando vienen de conseguir cosas importantes, el reto es que el equipo siga teniendo hambre de ganar y eso es en el día a día. No se juega como se entrena, se entrena como se juega. Es el límite al que hay que llevar al jugador, y el límite es la tarjeta roja, me gusta entrar con 11 y salir con 11″, sentenció.

