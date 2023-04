Nacional jugará como local en Barranquilla el próximo partido de Copa Libertadores

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional. Foto: Twitter Atlético Nacional

Nacional infirmó este lunes que el próximo juego de Copa Libertadores, que se disputará el jueves 20 de abril a las 7:00 p.m. contra Melgar de Perú, lo disputará en condición de local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de acoger la sugerencia hecha por la Policía y Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, del departamento de Antioquia. “Esta sugerencia fue acogida por Nacional, la Alcaldía y la barra Los Del Sur por cuanto los daños sucedidos ayer (previo al partido contra el América de Cali) inhabilitan algunas tribunas”, se lee en el comunicado emitido por el club.

Las directivas del equipo verde informaron además que las autoridades de la Barranquilla “determinaron que este juego no tendrá presencia de publico”.

En el documento que se publicó este lunes en horas de la noche, las directivas de Nacional carga tintas contra Los del Sur, la barra popular más grande del equipo antioqueño. “Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antiqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo en el juego ante el América de Cali”.

Los hechos de violencia, previo al partido contra el América, alejan cada vez más las posiciones de las directivas del equipo y las de la barra popular que se fundó en 1997.

“Nuevamente hacemos un llamado a la tolerancia y el respeto para que nuestra hinchada no se vuelva a ver perjudicada y por el contrario disfrute del espectáculo del fútbol en paz”, dice el comunicado en el que agradecen al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a las autoridades de la ciudad y al Junio de Barranquilla, alquilar su escenario deportivo para el segundo juego de Copa Libertadores de Nacional este año.

Tras los disturbios del pasado fin de semana y luego de que el secretario de gobierno de la ciudad, Juan Pablo Ramírez, responsabilizara a la directiva de Nacional por los desmanes, la Dimayor terció en el asunto y rechazó la postura asumida por el funcionario.

“El Presidente de la DIMAYOR y los clubes del Fútbol Profesional Colombiano rechazamos las declaraciones emitidas por las autoridades del Departamento de Antioquia, en las cuales responsabilizan a nuestro club afiliado Atlético Nacional S.A. por los hechos vandálicos y de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

Para nuestra institución y el fútbol en general es inaceptable que se responsabilice a los clubes del fútbol profesional y a sus dirigentes por el actuar de vándalos que, por portar una camiseta, no representan los valores de una institución, ni poseen vinculación alguna con la misma. Menos aún resulta admisible que por la fuerza, el hostigamiento, las amenazas y buscando una afectación económica al club, se pretenda incidir en las decisiones de naturaleza administrativa que atañen a quienes han sido designados legítimamente para tal efecto”, se lee en el comunicado de la Dimayor.

En diálogo con Caracol Radio Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur señaló: “Estoy tiene una respuesta muy profunda, no es fácil reducirlo únicamente de manera simplista como lo ha hecho el presidente de Nacional y unos medios a que se quitaron unas boletas y unos beneficios, es una manera un poco mediocre de mirar el asunto. Hay una situación de fondo y es el relacionamiento actual de la dirigencia del equipo con su ciudadanía y su hinchada, un montón de cosas que terminaron por explotar”.

Según dijo en la charla con la cadena radial, no hay una “coadministración” del equipo y la hinchada. “Nosotros no administramos, nosotros no recibimos beneficios, nosotros hecho trabajo contractual con Nacional hace mucho tiempo a través de nuestras empresas logísticas y de nuestras escuelas de fútbol, y de nuestras empresas de merchandising. Eso lo hacemos nosotros y lo hacen todos los equipos del mundo con sus barras. Es una negociación entre un privado, cuando el periodismo y las autoridades logren demostrar que es un tema que raya en actividades ilícitas estaremos hablando de otras cosas”.