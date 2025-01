¿Juan Cruz Real va para Atlético Nacional? Esto dijo el DT argentino

El argentino Juan Cruz Real ha sido director técnico de varios equipos del fútbol colombiano. Foto: juancruzrealdt

Atlético Nacional está en la búsqueda de un nuevo director técnico después de que Efraín Juárez anunciara su inesperada salida tras menos de seis meses en el equipo. Los verdolagas necesitan un entrenador antes del comienzo de la Liga BetPlay 2025-I y entre los nombres que han comenzado a sonar está el de Juan Cruz Real. Este argentino ha dirigido a Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

El campeón de la Liga BetPlay 2020 con el equipo escarlata se pronunció en Win Sports y afirmó que es un honor que su nombre se incluya entre las alternativas para llegar al verde paisa. “Para cualquier entrenador, el nombre de Atlético Nacional seduce, a cualquiera le gustaría dirigir un equipo así, como otros grandes que hay. Hay muchas cosas que se pueden dar en el momento menos pensado”, dijo Cruz.

¡A esta hora hablamos con el entrenador Juan Cruz Real, tras su paso por Argentina en Belgrano y la situación que ha visto con Atlético Nacional! #DespiertaWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/0J03EMuBWN — Win Sports (@WinSportsTV) January 15, 2025

El argentino de 48 años también mostró gratitud hacia el fútbol colombiano y que su nombre sea uno de los presentes para una posible llegada a Nacional.

“Es algo lindo que a uno lo tengan en cuenta. Creo que tiene que ver con el historial de los años que me ha tocado trabajar acá y las cosas que se han logrado. Agradecido porque Colombia es un gran país y en el caso mío, me ha dado mucho, un eterno agradecimiento y me pone bien que los clubes y la gente puedan tenerme en consideración”.

Actualmente, Cruz Real no dirige a ningún equipo, ya que acaba de dejar Belgrano de Córdoba tras estar con El Celeste desde marzo hasta noviembre de 2024.

