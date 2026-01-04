¿Marino Hinestroza se acerca a Fluminense? Se está quebrando el negocio con Boca Juniors

Marino Hinestroza abrió la goleada de Nacional sobre Chicó. Foto: Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza atraviesa horas de incertidumbre. Hace un par de semanas su salida de Atlético Nacional rumbo a Boca Juniors parecía encaminada, pero con el paso de los días la operación se enfrió hasta el punto de que hoy, a esta altura del mercado, el negocio parece caído. ¿Es así?

El primer gran obstáculo fue económico. Nacional esperaba una cifra cercana a los 10 millones de dólares por el extremo, mientras que Boca se mantuvo firme en una oferta inicial de cinco millones, sin intención de mejorarla.

Esa distancia, que no ha logrado acortarse, dejó la negociación en un punto muerto y empezó a tensar la relación entre los clubes.

Marino Hinestroza es nuevo jugador de Boca.

La estrategia de Boca que molesto a Nacional

El problema se agravó después, cuando desde el entorno del club argentino se filtró —según versiones de la prensa— que los verdolagas tenían deudas pendientes con el futbolista, situación que estaría trabando la transferencia.

La reacción del club paisa fue inmediata: emitió un comunicado oficial en el que negó cualquier incumplimiento contractual y aseguró tener todas sus obligaciones al día. Desde ese momento, el diálogo se resquebrajó y la confianza entre las partes quedó seriamente dañada.

Hinestroza se quiere ir a Boca Juniors

Aunque Hinestroza ha presionado para salir e incluso se despidió de Nacional en redes sociales, en el club no cayó bien ni el manejo del tema ni las formas del cuadro xeneize.

El contexto empieza a ser apremiante: con Boca sin moverse de su postura y Nacional decidido a pararse firme, el jugador se quedó en un limbo, sin una salida clara y con un vínculo que, en los hechos, ya parece desgastado.

¿Qué pasa con Marino Hinestroza y Fluminense?

En medio de ese escenario surgió una alternativa desde Brasil. Versiones cercanas a Nacional aseguran que Fluminense estaría en negociaciones directas con la dirigencia verdolaga, incluso sin intermediarios.

Sin embargo, desde Brasil también han surgido voces que niegan cualquier interés real del tricolor.

Así, el destino inmediato de Marino Hinestroza sigue siendo una incógnita, con Nacional firme en su postura y Boca expectante, a la espera de que alguien ceda primero.

