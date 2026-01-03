Jugador de la selección de Colombia jugará en Brasil: así lo anunciaron, a meses del Mundial

Juan Camilo Portilla (cent.), en un partido de Colombia contra Ecuador. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mediocampista colombiano Juan Camilo Portilla fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Paranaense, club recién ascendido a la primera división del fútbol de Brasil.

Tras varios meses de negociación, el traspaso quedó cerrado y el jugador firmó un contrato por tres años, que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2028.

El anuncio fue oficializado por el club brasileño, que confirmó la llegada del volante como parte de su proyecto para la nueva temporada.

Portilla confía en poder llegar al Mundial con Colombia

En sus primeras palabras como futbolista del equipo, Portilla expresó su satisfacción por el paso dado en su carrera y el recibimiento de la afición. “Es una alegría llegar a un club tan grande como este. Quiero agradecer a los hinchas por sus mensajes, por el cariño y por el apoyo. Desde que surgieron los rumores de venir, me sentí muy feliz por los mensajes que me enviaban por las redes sociales”, señaló el colombiano en declaraciones a la página web de Atlético Paranaense.

🗨️ “É um sentimento de felicidade chegar a um clube tão grande”



Veja a primeira entrevista de Juan Portilla no Athletico!



🎥 https://t.co/Uqz4k4gH7T pic.twitter.com/K92bWuWovZ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 3, 2026

El fichaje representa un punto clave en el presente deportivo del volante, que ha tenido pasos por Estados Unidos, Chile y Argentina, y que en Colombia se destacó especialmente con América de Cali.

La continuidad será determinante para Portilla, quien hace parte del proceso de la selección rumbo al Mundial, aunque no es uno de los jugadores fijos en las convocatorias. “Para mí es muy importante venir acá. Esto me va a ayudar para seguir creciendo, aprendiendo y llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo. Es un orgullo vestir la camiseta de la Selección, estar al lado de compañeros que antes admiraba”, explicó el jugador, consciente de que estos meses serán decisivos para consolidar su lugar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador