Marino Hinestroza y Alfredo Morelos se quedarán en Atlético Nacional

Atlético Nacional está listo para iniciar de la mejor manera la Liga BetPlay 2025-I. Marino Hinestroza, jugador clave del equipo campeón del torneo de clausura pasado, continuará y será jugador en propiedad de la institución. El extremo, quien es propiedad del Columbus Crew de la MLS, será vendido a los verdolagas por una cifra cercana al millón y medio de dólares.

“Desde ayer estamos en contacto con la directiva. Nos separa una puerta y las dos están abiertas. Si no tuvieron novedades, seguramente en el transcurso del día o mañana, porque si vamos a reforzar con uno o dos jugadores, esa es la idea. Con Camilo Cándido no hemos tenido posibilidad de verlo entrenar. El otro (Marino Hinestroza) no lo quería nombrar, pero no sé si está cerrado o no, es una posibilidad y nos va a potenciar mucho lo que es mitad de cancha hacia adelante. Es muy buena opción y es uno de los puestos a reforzar y si ya está cerrado, me pone muy feliz”, dijo Javier Gandolfi en su presentación como nuevo director técnico de Nacional.

Alfredo Morelos se queda

Sebastián Arango, presidente de Nacional, anunció que está cerca de acordar la permanencia de Alfredo Morelos, delantero que actualmente pertenece al Santos de Brasil. Según el máximo dirigente, todo está encaminado para el jugador clave en el doble triunfo de 2024 se quede en el equipo.

“Lo de Morelos está prácticamente listo. A él gracias por la disposición y por la intención de llegar, como la que tiene todo este grupo maravilloso de jugadores que quieren jugar en Atlético Nacional, eso lo valoramos muchísimo”, dijo Arango a Wbeimar Lo Dice. ““Estamos en las últimas de cambio, en temas contractuales con Santos y con su agente. Esperamos poder sumarlo a nuestra plantilla lo más pronto posible”.

Matheus Uribe, un regreso de peso para Nacional

Hace unos días, el equipo anunció que Matheus Uribe hará parte de los dirigidos por Javier Gandolfi. En su primer ciclo con Nacional, Uribe participó la obtención de la Copa Libertadores 2016, una de las páginas más gloriosas en la historia del club. Ahora, con una trayectoria que incluye pasos destacados por América de México, Porto de Portugal y Al-Sadd de Catar, regresa a su tierra con una vasta experiencia internacional y un palmarés envidiable.

Nacional apuesta por el liderazgo y la experiencia de Uribe para mantener su hegemonía en el torneo local y soñar con nuevos logros internacionales, en un contexto de grandes movimientos en la liga colombiana.

