Leonel Álvarez fue despedido de Emelec de Ecuador: ¿qué pasó?

En la noche de este miércoles, se confirmó que el técnico antioqueño Leonel Álvarez fue despedido de Emelec de Ecuador debido a los malos resultados obtenidos en el segundo semestre de 2024 y a las tensiones derivadas de los problemas económicos del club.

Aunque el entrenador colombiano se presentó para iniciar la pretemporada 2025, la directiva del equipo ecuatoriano decidió finalizar su contrato. “El Club Sport Emelec comunica que en decisión tomada por su Directorio, ha resuelto que el profesor Leonel de Jesús Álvarez Zuleta y su cuerpo técnico dejen de prestar sus servicios a la institución”, señaló el club de Guayaquil respecto al estratega de 59 años.

La salida de Álvarez era un tema que se venía manejando desde finales de la temporada pasada. Según el Diario Olé, la decisión ya estaba tomada, pero los costos asociados a la cláusula de rescisión del contrato retrasaron el movimiento. Sin embargo, tras tres derrotas consecutivas en los partidos amistosos de pretemporada, la directiva decidió actuar. A pesar de que algunos jugadores respaldaron al técnico en las últimas horas, su continuidad no fue posible.

Leonel Álvarez asumió el cargo en Emelec el 17 de junio de 2024, pero los resultados no lo acompañaron: el equipo terminó en el último lugar del campeonato con apenas 9 puntos. En total, dirigió 17 partidos, logrando 4 victorias, 3 empates y sufriendo 10 derrotas.

Actualmente, se desconoce si se alcanzó un acuerdo económico para la desvinculación de Álvarez o si podría desencadenarse un conflicto por las deudas pendientes. “Yo voy para el cuarto mes que no cobro ni un peso. No es como se dice que estoy al día. [...] Es difícil y complejo que a uno no le cumplan. Lo mismo pasa con los jugadores. Ahora empezamos la pretemporada y esperamos hacerlo con pie derecho”, declaró el técnico colombiano a comienzos de enero.

Por su parte, según el Diario Olé de Argentina, los dirigentes de Emelec ya habrían concretado la llegada de Jorge Célico como nuevo entrenador. El técnico argentino, que dirigió a Universidad Católica durante la temporada 2024, dejó el cargo luego de que el club decidiera no renovar su contrato. Célico había sido relacionado previamente con otros equipos y ya sonaba como opción para Emelec desde diciembre, ante los rumores de una posible salida de Álvarez.

En su paso por Universidad Católica, Célico dirigió 44 partidos, con un balance de 22 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Aunque el club mostró buen nivel en varios tramos del año, no logró conquistar títulos, lo que le costó su continuidad. Ahora, asumiría el reto de revitalizar a Emelec en un contexto complicado.

