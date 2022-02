Liga BetPlay: Nacional cerró la jornada dominical con victoria sobre Pasto

Nacional llegó a 10 puntos en la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Nacional recuperó los puntos que perdió con Tolima en casa. El cuadro verdolaga dominó y venció a Pasto en el cierre de la jornada dominical por la quinta fecha de la Liga BetPlay.

Partido de buen fútbol para Nacional. Hasta Kevin Mier, que se vio comprometido en la derrota de la fecha anterior contra Tolima, volvió a destacarse tras verse exigido en determinados puntos del partido por el ataque de Pasto.

El primer tiempo fue más parejo que el segundo. Hubo llegadas de parte y parte, pero ninguno pudo sacarse diferencias en los primeros 45 minutos de juego. Ya la segunda mitad se inclinó más para Nacional, que generó volumen de ataque gracias a los movimientos de Dorlán Pabón.

El gol de la victoria de Nacional llegó sobre el final. Una definición de taco de Jefferson Duque tras un centro desde el sector derecho al 83′ le dio los tres puntos a un equipo que fue a proponer y que terminó llevándose un triunfo que lo dejó en el tercer puesto de la tabla con 10 unidades, dos menos que Tolima, líder del campeonato. En la siguiente jornada, Nacional recibirá a Alianza Petrolera en Medellín.

Pasto, que en la próxima fecha visitará a Bucaramanga, empieza a preocupar a su hinchada, pues es último y apenas suma dos puntos.

En otros partidos de la jornada dominical de la Liga BetPlay, Equidad venció a Patriotas por 1-0; Tolima derrotó a Bucaramanga por 2-1 y Millonarios le ganó por la mínima diferencia a Unión Magdalena.

Alianza vs. Jaguares; Júnior vs. Águilas; América vs. Santa Fe (lunes); Medellín vs. Cortuluá y Pereira vs. Once Caldas (martes) son los partidos que restan para finalizar la fecha 5 de la Liga BetPlay.