No hubo acuerdo con Cortuluá y Atlético Nacional no inscribirá sus refuerzos

Se confirmó lo que se venía especulando desde hace varias semanas: Atlético Nacional no inscribirá sus nuevos fichajes para la Liga BetPlay.

Tras un largo pleito con Cortuluá, que empezó en 2012 cuando los antioqueños adquirieron los derechos de Fernando Uribe, jugador por el que el equipo vallecaucano exige que se le debe una importante suma de dinero, los verdolagas siguen sin dar su brazo a torcer, dicen que no pagarán de momento y exigen que se haga justicia.

Los antioqueños tenían hasta este viernes a las 10 de la noche para resolver el pleito y poder inscribir a Dorlan Pabón, Ruyery Blanco, Felipe Aguilar, Nelson Palacio, Cristian Castro Devenish y Yeison Guzmán, sus nuevas contrataciones.

Sin embargo, como concluyó la misma institución a través de un extenso comunicado, esto no será posible y Atlético Nacional irá hasta las últimas instancias judiciales para no pagar el dinero que pide la institución tulueña.

“Nacional lamenta profundamente que la FCF y la Dimayor hayan impedido la inscripción de los jugadores a la liga y la Copa BetPlay II, la cual culminó el día de hoy, aplicando una sanción que no comparte y considera desproporcionada. Nacional confía que la justicia constitucional colombiana pronto corregirá esta situación en beneficio de los jugadores y la institución”, dice uno de los apartes del comunicado de los verdolagas.

Respecto a las negociaciones, según el verde de Antioquia: “Atlético Nacional informa que, con la mejor voluntad de buscar una salida negociada a la disputa que existe con Cortuluá, Nacional escuchó e hizo varias propuestas de arreglo, sin llegar a un acuerdo razonable con Cortuluá, quien mostró siempre en las negociaciones una posición errática y cerrada, con pretensiones económicas muy por encima de las que insinúan algunos medios de comunicación”.

“En ejercicio de sus derechos fundamentales, Nacional continuará defendiendo ante los jueces constitucionales el hecho de que se reconozca que este caso sólo puede ser resuelto de fondo y, en última instancia, por un juez, tal como lo hizo el TAS, y no por las comisiones del Estatuto del Jugador de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las cuales carecen de funciones judiciales”, agregó el club.

Además, el verde de Antioquia aseguró que ni la Dimayor ni la Federación Colombiana de Fútbol los pueden privar de acudir al TAS para apelar por una solución jurídica.

“Con total respeto por la institucionalidad del fútbol colombiano, Nacional continuará defendiendo ante la FIFA que los estatutos y reglamentos de la FCF y de la Dimayor no pueden quitarles el acceso al TAS a los clubes y a los jugadores en los procesos de resolución de disputas, porque el TAS es el juez natural del deporte, es el tribunal de arbitramento independiente con funciones judiciales y especializado en lo deportivo, que ha sido designado por la FIFA para resolver en última instancia las disputas entre clubes y jugadores”.

Por ahora, no se sabe cuál será el futuro de los nuevos jugadores de Nacional. Seguramente a la mayoría, si no esperan un fallo o una resolución, no les quedará de otra que buscar otro equipo.

El pleito no tiene cara de mejorar en las próximas semanas y como Nacional se niega a pagar las exigencias del equipo de Tuluá, será muy difícil que la situación se calme pronto.