“No son colosos colombianos, son gigantes sudamericanos”: Autuori

Falta poco para que ruede la pelota en el duelo definitivo de la Liga BetPlay de este semestre entre Millonarios y Atlético Nacional. Ambos conjuntos empataron (0-0) en la ida, que se disputó en el Atanasio Girardot de Medellín.

Pocas horas antes de que se defina el nuevo campeón del fútbol colombiano, Paulo Autuori, estratega del cuadro verdolaga, conversó con la prensa y mostró su admiración por Alberto Gamero -el entrenador rival-, de cómo maneja la ansiedad en este tipo de partidos y la importancia del enfrentamiento de este sábado.

¿Que disposición va a tener Nacional ve Millonarios?

Nosotros no trabajamos para un partido en específico. Tenemos un proyecto con los dirigentes del club que yo respeto e intento seguir. Después, para mí, lo que he dicho en los últimos días y repito es que en esta clase de partidos el equilibrio es claro. Lo vimos en los primeros 90 minutos y creo que mañana no va a ser distinto. Esperamos un partido difícil, complicado, porque Millonarios es un excelente equipo.

¿El título se define en los 90 p en los penaltis?

Cada bando, tanto Millonarios como nosotros, trabajamos con la intención de sacar adelante el partido y quedarnos con el título, pero lo más importante es lo que va a pasar dentro de la cancha. Tenemos a trabajar muchísimo, con responsabilidad, para que final del partido haya un justo vencedor.

¿Qué errores no debe cometer nacional para consagrarse campeón de Colombia?

Ninguno, cero, yo creo que esto para nosotros, los entrenadores y en nuestro discurso, es uno de los aspectos que más hablamos. Sabemos qué errores vamos a cometer hasta el último dios de nuestra vida, pero lo que no podemos es cometer los mismos porque ahí no hay evolución.

¿El que gane la mitad de la cancha va a poder ganar el partido?

Los centrocampistas son siempre muy importantes en los equipos. Son la fase de construcción, de creación, entonces ahí se logra llegar hasta la fase siguiente que es la finalización y ahí el tema es la eficacia. Esto va a ser importante mañana.

¿A diferencia del partido de ida va a jugar con un delantero de área mañana?

La historia es distinta. A mí no me gustan mucho las comparaciones, porque los momentos son distintos. Seguramente voy a poner personajes diferentes, los que estaban en la selección, por ejemplo, eso depende de la estrategia y las variaciones que encontremos, porque no me gusta que te toquen la misma música siempre. Y eso lo puedes hacer parte de la estrategia porque generar dudas en los rivales es importante.

¿Qué admira usted del profesor Gamero?

Cuando pasé por Colombia en 2019, tuve la oportunidad de ver un reportaje en el que estaba Gamero, vi su trabajo y lo que había desarrollado en Tolima, como jugaba, con un trabajo muy interesante y muy buenas ideas.

¿Cómo se maneja la ansiedad en la previa de un partido tan importante?

Yo tengo una idea muy clara de este tema. He hablado esto con los jugadores y es que no es el partido final lo más importante, sino el proceso que hay detrás para llegar a disputarlo. Entonces hay que ser lo más natural posible, porque los partidos de esta clase generan un nivel de ansiedad alto. Si uno piensa que por ser un partido especial se tiene que hacer otra cosa, solamente va a aumentar estos niveles de ansiedad. Lo más importante es el proceso que nos ha hecho llegar hasta acá.

¿Usted, que ha sido campeón de la Libertadores, cómo vive este duelo entre dos grandes del futbol colombiano?¿En qué escala de importancia lo ubica?

Yo creo que no son colosos colombianos, son gigantes sudamericanos, está claro. Lo que yo he logrado como campeón de la libertadores lo he olvidado, porque yo no gané nada, yo he participado de campañas victoriosas, pero los obreros son ellos, los jugadores.

