Partidazo en Palmaseca: Cali y Nacional empataron 3-3

Cali y Nacional se enfrentaron en el partido más atractivo por la fecha 12 de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Partidazo en Palmaseca. Un primer tiempo para Cali, que había anotado tres goles y se confió. Una segunda mitad para Nacional, que no se dio por vencido y logró igualar un marcador que se veía difícil de obtener. Alegría en los visitantes por la osadía; rabia en los locales por no aguantar una diferencia que resultó no ser tan abultada.

Un empate con sabor a derrota para los dirigidos por Rafael Dudamel. Y aunque Nacional empató, volvió a presentar problemas en su arco y zona defensiva, pues Aldair Quintana, guardameta verdolaga, se vio comprometido en sus reacciones en dos de los tres goles de Cali.

Anotó Teófilo Gutiérrez de penalti en el minuto 12. Un gol que se gritó a rabiar por lo que significa volver al triunfo, y más frente a un rival como Nacional. Guillermo Burdisso aumentó la cuenta al 16′ tras una jugada de pelota quieta y un remate de cabeza que no pudo retener Aldair Quintana, guardameta verdolaga.

Yony González marcó el tercer gol al minuto 35, tras una gran asistencia de Teófilo Gutiérrez. De nuevo, la reacción del arquero verdolaga no fue la mejor, pues aunque el balón iba al medio, el portero no pudo amortiguar el remate y la esférica igual se fue al fondo de la red.

Una primera parte para el olvido por parte de Nacional, que en la segunda mitad salió a buscar rápidamente el descuento para soñar con la remontada. Cali estuvo cerca de marcar el cuarto tras un remate de cabeza en el palo de Teo Gutiérrez, pero la estocada final no llegó.

Llegaron minutos después los goles del conjunto verdolaga. Primero fue Giovanni Moreno, que ingresó al segundo tiempo y le dio mayor volumen de ataque a Nacional. Una jugada individual por el sector izquierdo y un remate cruzado le dio al 10 el primer gol de su equipo en Palmaseca al minuto 73.

Cuatro minutos después fue Dorlan Pabón, que anotó de penalti tras una mano en el área. Los visitantes se cogieron confianza y el empate estaba a la vuelta de la esquina.

Teófilo Gutiérrez tuvo la posibilidad de apaciguar la tensión con un penalti al minuto 84 por una mano en el área. Sin embargo, el 29, que era la figura del partido, falló el cobro al dar en el palo de la mano izquierda de Aldair Quintana.

Se tuvo que lamentar ‘Teo’, pues al 90′ hubo otro penalti para Nacional por una falta del guardameta local a Daniel Mantilla. Nuevamente apareció Dorlan Pabón para convertir el cobro y así igualar el marcador en Palmaseca.

Nacional, que quedó segundo con 24 puntos, recibirá en la próxima fecha a Santa Fe. Por su parte, Cali, que quedó en la casilla 18 con apenas ocho unidades, volverá a jugar de local en la siguiente jornada contra Cortuluá.