Patriotas y Nacional se reparten puntos en el estadio La Independencia de Tunja

Patriotas y Atlético Nacional se enfrentaron por la quinta fecha de la Liga BetlPlay 2024. Foto: Dimayor

Patriotas y Atlético Nacional cerraron la jornada de este jueves por la quinta fecha del torneo de apertura de la Liga BetPlay 2024. El equipo de Jhon Jairo Bodmer, que venía de vencer a Águilas Doradas 3-0, no logró llegar ni a la mitad del nivel demostrado en el estadio Alberto Grisales. Patriotas, que no ha tenido un buen inicio de temporada, no hizo mucho y simplemente se aseguró de mantener el empate 0-0.

En el estadio La Independencia, que ha mejorado sus falencias en la iluminación, Nacional se empezó a afianzar, pero esto solo le duró unos diez minutos y no tuvo ningún remate al arco. Justo cuando el partido empezó a tornarse monótono, en el minuto 32 Eric Ramírez despertó y remató al arco de Juan David Valencia, pero el palo salvó a Patriotas.

Se esperaba que el segundo tiempo del partido brindara un poco más de fútbol por parte de ambos equipos. Tuvieron que pasar 15 minutos para que Nacional reaccionara y el mismo Ramírez remató y por poco el balón termina dentro de la portería de Valencia.

Ya sobre el cierre del encuentro, para romper el tedioso ambiente, Jefferson Duque, quien entro en sustitución de Ramírez, pero la jugada se le fue por encima del travesaño. Acabó el tiempo adicional y el partido terminó en un inesperado 0-0.

🎙️"Es una cancha muy complicada, ahora debemos preocuparnos por Millonarios, queremos salir a ganar" Robert Mejía, jugador de Atlético Nacional pic.twitter.com/o5v6K9xezJ — Win Sports (@WinSportsTV) February 9, 2024

Nacional dejó escapar dos puntos que lo hubieran acercado a la cima de la tabla de la Liga, en la cual Junior es único líder con 13 unidades. Con el resultado de hoy, los verdolagas ocupan la cuarta casilla con ocho puntos, los mismos que tiene Millonarios.

Por la sexta fecha de la Liga BetPlay, Atlético Nacional precisamente recibirá a Millonarios en el Atanasio Girardot a las 6:10 p.m., mientras que Patriotas deberá esperar hasta el miércoles 14 de febrero para visitar al Once Caldas.

