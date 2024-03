Presentaron a Pablo Repetto en Nacional: “es un equipo copero, me emocionó el proyecto”

Pablo Repetto, en su primer día como entrenador de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Pablo Repetto fue presentado de manera oficial en Atlético Nacional este martes. El entrenador uruguayo llega con la obligación de apagar el “incendio” que desde hace varios días tiene al cuadro verdolaga sumido en una crisis institucional.

“En Atlético Nacional hay obligación de ganar, así lo exige su gente y su hinchada. Los procesos se deben acelerar un poco más, pero la gente debe tener paciencia. Nos seduce estar en una institución grande y queremos hacer un proceso que, ojalá, sea exitoso”, fue una de las frases más destacadas que dejó la rueda de prensa de presentación del nuevo estratega del cuadro paisa.

Con el verde antioqueño en los últimos puestos de la Liga BetPlay, eliminado de la Copa Libertadores y con varios de sus referentes, como el caso de Dorlan Pabón , abandonando el barco, además de la hinchada abiertamente en confrontamientos con la dirigencia, la situación de Atlético Nacional es apremiante.

Ante el panorama, Repetto opinó: “En los momentos complicados hay que estar juntos. Necesitamos darle confianza a los jugadores. Queremos a la gente cerca del equipo. En las malas necesitamos mucho más apoyo, confianza y trabajo. No veo otra forma que no sea esta. Hoy lo principal es retomar la confianza en los jugadores. Trataremos de dar confianza y empezamos a trabajar pensando en eso”.

“Me gusta el proyecto de Atlético Nacional”: Pablo Repetto

En su primer día como entrenador verdolaga, el uruguayo Repetto resaltó que lo motivó, para llegar a Colombia, el futuro de Atlético Nacional.

Precisamente, el estratega recordó la final de la Copa Libertadores en 2016, cuando, dirigiendo a Independiente del Valle, perdió el título continental. “Al club lo enfrenté en la final del 2016. Ese día me llevé una gran impresión, sobre todo de la hinchada. Esa fue la carta de presentación del club conmigo. En 2020 hubo un acercamiento, pero no se avanzó porque yo tenía contrato con otro equipo. Ahora sí coincidimos, me llamaron, me sedujo lo que es el club, lo que había visto y ni hablar del proyecto deportivo”.

Repetto, que confirmó que su vínculo con el equipo antioqueño es por dos años, aseguró que el momento para llegar a Nacional no es el ideal. Sin embargo, dijo: “Es un orgullo estar en esta institución, que tiene dos Copas Libertadores. Es uno de los grandes de América. Te dicen Atlético Nacional y ves a un equipo copero, un equipo grande de América. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera”.

“No pensamos en la Copa Libertadores”: Repetto sobre sus objetivos en Atlético Nacional

Sobre el futuro inmediato del equipo, que se medirá el domingo contra Bucaramanga, el estratega dijo: “Hay que ir partido a partido para después ver otros objetivos. Si hoy digo que tenemos como objetivo la Copa Libertadores estaría mintiendo. Hoy está lejos. Para nosotros, el partido contra Bucaramanga es la final de la Copa Libertadores”.

Sobre la Liga BetPlay y el fútbol colombiano, Repetto explicó: “Hay muchos equipos en la Liga con climas diferentes. Lo comparo con Uruguay, donde se juega siempre al mismo clima y no se viaja en avión. Allá la distancia más larga son tres horas de bus. El biotipo, velocidad y técnica del jugador colombiano es diferente. Este torneo es de partidos abiertos y la mayoría de equipos proponen”.

Finalmente, sobre la repentina salida de Dorlan Pabón, el nuevo entrenador del equipo antioqueño aseguró que el jugador habló con él antes de hacer pública su tereminación: “Dorlan nos comunicó su decisión. Le preguntamos los motivos, que si era por nuestra llegada, y nos manifestó que lo venía pensando con su familia desde hace un tiempo. Intentamos convencerlo, pero iba a ser difícil. No vamos a poder contar con él, termina su tiempo en Nacional. Es un histórico, un jugador ganador”.

Mire la conferencia de prensa de Pablo Repetto completa y en video

