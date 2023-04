Secretario de gobierno de Medellín: “Esta batalla campal fue culpa de Nacional”

Juan Pablo Ramírez, secretario de gobierno de Medellín. Foto: Twitter: @Juanparal

Después de la suspensión del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, luego de los enfrentamientos entre la barra del cuadro verdolaga y la policía, el secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez, hizo un llamado a la dirigencia de cuadro antioqueño al diálogo con las barras para la resolución de las diferencias entre ambas partes.

En entrevista con Win Sports, el funcionario aseguró que Nacional tiene gran parte de la responsabilidad en lo que sucedió este domingo. “Queremos que quede muy claro, y que se establezca la responsabilidad de los directivos de Atlético Nacional en estos destrozos”, explicó Ramírez.

“El club debe darse que cuenta que con esta actitud lo que ha generado es esto”, agregó el secretario en relación con la negativa de los dirigentes del cuadro verdolaga a reunirse en la mañana de este domingo para solucionar los problemas con los barristas.

Según aseguró Ramírez en otra entrevista con Teleantioquia después de los desmanes, la alcaldía de Medellín invitó en varias oportunidades a los dirigentes verdolagas a espacios de diálogo, pero estos se negaron a hablar con los barristas. “Queríamos evitar lo que sucedió hoy: 11 policías lesionados y 13 ciudadanos afectados (...) esta batalla campal es responsabilidad de Atlético Nacional, que rompió el acuerdo de trabajo conjunto entre la hinchada y el club desde hace más de 20 años y generó este caos y este riesgo para la ciudad”.

Además, el secretario aseguró que había más de 800 policías dispuestos para la seguridad del partido, pero que no fueron suficientes ante la falta de compromiso del equipo:“Nosotros cogemos gran parte de la seguridad de la ciudad para ponerla en función de la seguridad de un privado, pero ese privado no solo no nos ayuda, sino que nos genera mayores riesgos”.

Línea parecida a la que siguió el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, que aseguró a través de Twitter que no le prestará más el estadio de la ciudad a Nacional hasta que no lleguen a un acuerdo con los barristas: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

¿Qué dijo el presidente de Nacional?

Señalado por la hinchada de romper los acuerdos con la barra “Los del Sur”, el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, explicó su versión de lo sucedido después de los desmanes.

“El problema de Nacional es con la barra “Los del Sur”, no con su hinchada. Ellos están reclamando porque nosotros tomamos una decisión corporativa de acabar con varias ayudas que se les estaban dando a los barristas y nosotros creemos que toda la hinchada de Nacional debería tener las mismas condiciones”, explico el presidente del equipo.

Y ante las denuncias de su negativa a participar en las mesas de diálogo, Navarro dijo que no asistió a la conciliación porque su vida corría peligro ante varias amenazas y que, además, nunca recibieron comunicación oficial y la “reunión fue sesgada y pactada a mansalva”.

Por otro lado, en un comunicado oficial, Atlético Nacional había explicado en la mañana las razones por las que cortó los beneficios económicos a las barras, la razón detrás de los inconvenientes. “La hinchada de Atlético Nacional es altamente apreciada y respetada por la institución. La afirmación realizada en redes sociales por parte de Los Del Sur, sobre la ‘ruptura de la relación con la hinchada’ no es cierta. Nuestra institución vela por una cercanía con las barras organizadas de todo el país. Estas determinaciones tomadas con esa parte de la hinchada, no van en contra de nuestros simpatizantes en Antioquia y todo el territorio nacional”.

Comunicado Atlético Nacional pic.twitter.com/CfqHC5kkee — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) April 16, 2023

La violencia no paró

A pesar de que la policía nacional decidió cancelar el encuentro por la falta de garantías en la seguridad, una vez estallaron los desmanes en la tribuna, la violencia siguió hasta altas horas de la noche en los alrededores del estadio.

De hecho, los equipos no pudieron irse del estadio, una vez se evacuó a los hinchas, pues corría riesgo su seguridad ante los enfrentamientos de los barristas con el ESMAD.

Además, la alcaldía anunció la suspensión del servicio de metro en las estaciones cercanas al estadio: “Debido a estos hechos, el Metro de Medellín suspendió la prestación del servicio en la estación Estadio. La línea B opera entre San Antonio y San Javier, sin hacer parada en esta estación”.

Se espera que el partido sea reprogramado para los próximos días, aunque será una tarea difícil porque Nacional tiene partido de Copa Libertadores el jueves y América juega con Boyacá Chicó el miércoles en un partido aplazado de la Liga BetPlay.

