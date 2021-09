‘Bolillo’ Gómez renunció a la dirección técnica de Medellín

Medellín no ha dado los resultados esperados y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez así lo reconoció luego del empate sin goles contra Santa Fe, en el partido que se disputó este domingo por la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II.

Además del empate, que dejó a Medellín con ocho puntos y en la casilla 14 de la Liga BetPlay, esta semana dejó un balance negativo para el poderoso de la montaña, pues el jueves quedó eliminado de la Copa BetPlay frente al Cali, torneo que el cuadro antioqueño había ganado en las dos ediciones anteriores.

Tras los malos resultados, ‘El Bolillo’ Gómez anunció que renunciaba a la dirección técnica de Medellín luego del empate contra Santa Fe: “Este grupo es buenísimo, excelente, son trabajadores y unidos. Merecen más de lo que les ha tocado. Yo para ellos solo tengo para ellos agradecimiento, pero yo tengo una solución, me voy a ir hoy del equipo, tiene que llegar una cara nueva y ayudar. El fútbol es de resultados y no los he dado”.

Sin embargo, y sin que Medellín lo haga oficial, Andrés Cadavid, capitán del equipo, respaldó el trabajo del Bolillo Gómez y aseguró que la responsabilidad tras los malos resultados la tienen los jugadores: “Aquí nadie se puede ir, los primeros que se tienen que ir somos nosotros que no estamos respaldando todo un buen trabajo, pero la idea es salir adelante y la única forma es unirnos”.

En la próxima fecha, Medellín visitará a Jaguares, que es noveno y tiene 11 puntos.