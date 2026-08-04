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Bucaramanga y Cúcuta igualaron 1-1 en el clásico de Santander: así va la tabla de la liga

El clásico del oriente abrió la tercera jornada de la Liga BetPlay 2026-II con un empate cargado de emociones.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 11:54 a. m.
Jugadores de Bucaramanga, en el partido ante Millonarios por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Jugadores de Bucaramanga, en el partido ante Millonarios por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II comenzó con un atractivo clásico santanderiano entre Bucaramanga y Cúcuta, compromiso que terminó igualado 1-1 y que dejó sensaciones positivas para ambos equipos en el inicio del campeonato.

Cúcuta abrió el marcador muy temprano gracias a Jaime Peralta, quien anotó al minuto 13 para silenciar el estadio Américo Montanini. Sin embargo, la reacción del conjunto leopardo no tardó en llegar y Emerson Batalla apareció al minuto 15 para marcar el empate definitivo apenas dos minutos después.

Con la igualdad, Bucaramanga llegó a cinco puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla, manteniéndose dentro de los ocho equipos que, parcialmente, avanzan a la siguiente fase del torneo. Por ahora, el grupo de clasificados lo completan América de Cali, Águilas Doradas, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Once Caldas, Llaneros y Atlético Nacional.

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En la parte alta de la clasificación, América lidera con seis unidades, las mismas que Águilas Doradas, Tolima y Medellín, aunque el conjunto escarlata ocupa el primer lugar por diferencia de gol.

Mientras tanto, varios equipos tradicionales aún buscan reaccionar. Deportivo Cali, Millonarios, Independiente Santa Fe y el vigente bicampeón Junior permanecen fuera de los puestos de clasificación. Además, Deportivo Pasto, Junior, Internacional, Jaguares y Boyacá Chicó todavía no han logrado sumar puntos en las primeras jornadas del campeonato.

La tercera fecha continuará con partidos de gran interés, entre ellos Millonarios contra Deportivo Pasto este martes 4 de agosto y el duelo entre Once Caldas y América de Cali el miércoles 5. Más adelante, el 30 de septiembre, Atlético Nacional recibirá a Junior en uno de los encuentros más esperados del semestre.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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