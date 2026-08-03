Dimayor confirmó ofertas por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano

Balón Golty Latir, utilizado en el partido Millonarios vs. Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) informa a la opinión pública que se recibió satisfactoriamente una pluralidad de ofertas de terceros para adquirir los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones”, explicó en un comunicado este lunes 3 de agosto de 2026.

Todo esto en medio del último semestre de contrato vigente para Win Sports como el dueño de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Además, también después de que ocho equipos de los 36 clubes miembros de la Dimayor solicitaron una revisión y cambio al modelo de distribución.

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¿Qué pasará con los derechos televisivos del FPC?

“Esta situación ocurrió en desarrollo de la comisión de mercadeo de la DIMAYOR, la cual sesionó el día de hoy en las oficinas de Crowe Co SAS, firma auditora”, añadió la División Mayor del Fútbol Colombiano en el comunicado.

Adicionalmente, la entidad deportiva aseguró que avanza en su objetivo de llevar sus competiciones a más espectadores, a nuevas latitudes y en formatos “innovadores” que transformen el mayor entretenimiento deportivo del país.

“Este proceso también se llevó a cabo con el acompañamiento de Octagon Inc., como asesor técnico del mismo. La recepción satisfactoria permitirá continuar con el desarrollo del proceso”, finalizó la Dimayor en el documento.

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