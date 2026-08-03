Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Dimayor confirmó ofertas por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano

El actual contrato por los derechos audiovisuales y digitales del fútbol colombiano se vencerá el próximo 31 de diciembre de 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de agosto de 2026 - 10:30 p. m.
Balón Golty Latir, utilizado en el partido Millonarios vs. Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Balón Golty Latir, utilizado en el partido Millonarios vs. Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) informa a la opinión pública que se recibió satisfactoriamente una pluralidad de ofertas de terceros para adquirir los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones”, explicó en un comunicado este lunes 3 de agosto de 2026.

Todo esto en medio del último semestre de contrato vigente para Win Sports como el dueño de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Además, también después de que ocho equipos de los 36 clubes miembros de la Dimayor solicitaron una revisión y cambio al modelo de distribución.

Le contamos: Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la segunda fecha en el fútbol colombiano

¿Qué pasará con los derechos televisivos del FPC?

“Esta situación ocurrió en desarrollo de la comisión de mercadeo de la DIMAYOR, la cual sesionó el día de hoy en las oficinas de Crowe Co SAS, firma auditora”, añadió la División Mayor del Fútbol Colombiano en el comunicado.

Adicionalmente, la entidad deportiva aseguró que avanza en su objetivo de llevar sus competiciones a más espectadores, a nuevas latitudes y en formatos “innovadores” que transformen el mayor entretenimiento deportivo del país.

“Este proceso también se llevó a cabo con el acompañamiento de Octagon Inc., como asesor técnico del mismo. La recepción satisfactoria permitirá continuar con el desarrollo del proceso”, finalizó la Dimayor en el documento.

Lea también: Santa Fe dejó escapar dos veces la victoria y empató con Once Caldas en El Campín

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FPC

Fútbol Profesional Colombiano

Liga Betplay

Fútbol Colombiano

Liga Betplay Dimayor

Liga Betplay 2026-II

Dimayor

derechos televisivos del FPC

derechos del FPC

División Mayor del Fútbol Colombiano

Win Sports

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.