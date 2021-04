Los ingleses y la FIFA le metieron un gol de media cancha a la Conmebol y de paso favorecieron los intereses de UEFA para esta jornada que acaba de pasar, y que para Sudamérica fue suspendida. Si bien es cierto que no era tan prudente jugar por el pico pandémico en desarrollo, allá en el primer mundo, donde amenazaron con no prestar los jugadores, sí se llevaron a cabo todos los partidos programados con anterioridad con miras a la Copa Mundo.

Estábamos pendientes del aplazamiento por fair play, ya que varias selecciones tienen su base nominal afuera, pero esa precisamente no fue la característica de la acción. La situación es más crítica en Europa desde la aparición de la cepa británica, pero allá se acomodaron sin problema alguno para poder viajar y prestarse jugadores, en contra del principio con el que amenazaron los ingleses para frenar los desplazamientos de sus elementos al tercer mundo. Argumentaban que los clubes se podían quedar sin sus estrellas más de quince días si los autorizaban a venir. Esto, lejos de unificar, que es lo que se quiere hacer desde hace rato, separa y amaña todo a la conveniencia de los poderosos clubes de esas latitudes y nos hace ver como lo que realmente ellos quieren que seamos: los eternos favorecedores de sus intereses.

De paso, la selección de Colombia inexplicablemente perdió la posibilidad de un microciclo o un par de amistosos en ese periplo. Una oportunidad de oro para que Reinaldo Rueda se pusiera al día con los “europeos”. No se sabe todavía si fue que él no le pidió a la federación reunir al plantel o los directivos no quisieron. Me parece que en ese sentido el verdadero proceso con el nuevo entrenador no empezó de la mejor forma. Pékerman alguna vez convocó en España solamente para reunir el grupo y adelantar trabajos. Ahora, con ningún día sumado del grupo principal con el técnico vallecaucano, era más que justificado el ejercicio.

No quiero pensar que no le estén brindando las mismas herramientas que sus antecesores extranjeros ni le brinden las mejores posibilidades para cumplir con su misión de llevarnos a Catar y hacer una buena Copa América, que dicho sea de paso a pesar de lo atravesada que es al ser locales, mínimo hay que disputar todos los partidos posibles. A Rueda lo sacaron en 2006 por la puerta de atrás antes y lo trataron muy mal. Hoy tiene consolidado un nombre de élite con dos mundiales encima y una Libertadores entre sus logros. Debe recibir los mismos privilegios de don José y Queiroz en todo sentido.

Hago énfasis en esto porque no puedo creer que no haya planteado tener acción en esta doble fecha. Precisamente por su experiencia, no me imagino otro proceder de su parte. Pero a falta de un comunicado oficial o pronunciamiento nos quedaremos mientras tanto con las dudas respectivas de qué fue exactamente lo que pasó, si hubo negligencia o falta de gestión. Ni que estuviéramos tan holgados en la eliminatoria como para darnos esta licencia. Chile, Ecuador y varios centroamericanos se movieron, mientras nosotros dormimos la siesta. Claramente, nos hicimos un autogol después de ir perdiendo ya gracias a la FIFA.