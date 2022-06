“Como entrenador y exjugador, es increíble lo que estoy viviendo”: Herrera

Atlético Nacional derrotó este miércoles por 3-1 al Deportes Tolima con un golazo desde el centro de la cancha del lateral Yerson Candelo, en el partido de ida de la final del Torneo Apertura, que se definirá en Ibagué el próximo domingo.

Además del tanto de Candelo, el conjunto Verdolaga igualó con una anotación de su otro lateral, Danovis Banguero, y definió en el encuentro en el último minuto con un tanto de Andrés ‘el Rifle’ Andrade, mientras que el Vinotinto y Oro se había ido en ventaja con un gol del extremo Anderson Plata en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Esta fue la visión de los técnicos sobre lo ocurrido en la final de ida.

Hernán Darío Herrera

Gratitud. “Quiero darle las gracias a toda la hinchada de Nacional. Lo que vivimos después de salir del hotel, en el camino, cuando salimos a la cancha, es inolvidable. Con lo que nos demostraron vamos para adelante. No hemos ganado nada, tenemos la mentalidad ganadora de un grupo unido y fuerte. Ya estamos tranquilos y vamos a pensar en la vuelta, tenemos al frente a un rival muy bravo”.

Un sueño. “Es un sueño que se vuelve realidad. Como entrenador y exjugador, es increíble lo que estoy viviendo con mi familia. Uno está tranquilo y está como arriba, hay algo que nos ayuda mucho. No sé si son los ángeles o qué, pero nos están ayudando. El gol de Candelo es un gol de campeón, él no se equivocó. La agarró muy bien, no lo va a olvidar nadie. Uno sale muy contento, esperamos seguir trabajando.

La vuelta. “Un equipo necesitado va a ser el Tolima. Nosotros vamos tranquilos, pero lo vamos a tomar serio, vamos por el título. Tenemos con qué, es un equipo que supo remontar un 1-0 en casa, pero veo que tienen la mentalidad alta. Con eso vamos a conseguir el título”.

Yerson Candelo directo al Puskáspic.twitter.com/NeSuNGI3jE — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2022

Hernán Torres

Qué le pasó al Tolima. “Es una final. Si usted se equivoca, cobran. Nos equivocamos contra Nacional: Aprovecharon las equivocaciones que tuvimos en los tres goles. La gente tiene que celebrar porque está en su casa. Celebran su trabajo, el quiebre fue en errores garrafales nuestros”.

A los hinchas. “No se ha terminado, tenemos una diferencia de 2-0. Faltan 90 minutos y les pido fe en su grupo. Es un equipo que no se vence ni se rinde. Pido que confíen en el grupo y en lo que ha construido el senador Gabriel Camargo”.

Demandar el partido. “Le corresponde al departamento jurídico del equipo. No sé qué vaya a suceder, acá en Colombia pasa de todo”.

Las fallas del partido. “Somos seres humanos, Alexander nos ha salvado en partidos importantes, es mundialista. Es normal tener estas noches. Asó como hoy se equivocó, tenemos que tratarlo como un ser humano. Soy el primer culpable y luego el grupo. Tenemos que respaldarlo empatando el partido”.

