¿Cómo será la fecha de clásicos en la Liga BetPlay 2025-1? ¡Prográmese acá!

La Dimayor oficializó este miércoles la programación de las fechas 9 y 10 de la Liga, destacando la jornada de clásicos que se disputará en la décima fecha.

Además, el ente rector del fútbol colombiano confirmó los horarios de la novena jornada, que se jugará entre el 14 y el 16 de marzo, con duelos clave en la pelea por la clasificación, como el Millonarios vs. Águilas Doradas, Once Caldas vs. Santa Fe y el Independiente Medellín vs. Deportivo Cali.

Sin embargo, la gran expectativa está puesta en la décima jornada, en la que los clásicos serán los protagonistas.

Los platos fuertes de la fecha de clásicos

Uno de los encuentros más esperados será el clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, el viernes 21 de marzo a las 7:30 p.m. Ambos equipos llegan golpeados tras sus eliminaciones en torneos internacionales y buscarán una victoria que les permita recuperar confianza en la liga. La rivalidad capitalina siempre promete emociones, y en esta ocasión, con los dos clubes intentando consolidarse entre los ocho mejores, el duelo cobra aún más importancia.

Otro de los partidos más atractivos será el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el domingo 23 de marzo a las 5:45 p.m. A diferencia de los bogotanos, ambos equipos atraviesan un gran momento en la liga y este enfrentamiento será clave para medir sus aspiraciones. Nacional y el DIM, ambos con buena ofensiva, prometen un choque vibrante en el Atanasio Girardot.

Por su parte, el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali cerrará la jornada de duelos históricos el lunes 24 de marzo a las 6:10 p.m. Ambos equipos están en la pelea por los primeros lugares y necesitan sumar para afianzarse en la tabla. América buscará hacer valer su favoritismo, mientras que el Cali intentará dar la sorpresa y seguir escalando posiciones en el torneo.

La programación de la novena fecha

VIERNES 14 DE MARZO

Bucaramanga vs. Pereira (6:30 p.m.)

Deportivo Pasto vs. La Equidad (8:30 p.m.)

SÁBADO 15 DE MARZO

Envigado vs. Atlético Nacional (2:00 p.m.)

Fortaleza vs. Deportes Tolima (4:10 p.m.)

América de Cali vs. Alianza FC (6:20 p.m.)

Once Caldas vs. Santa Fe (8:30 p.m.)

DOMINGO 16 DE MARZO

Millonarios vs. Águilas Doradas (2:00 p.m.)

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó (4:10 p.m.)

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (6:20 p.m.)

Llaneros vs. Junior (8:30 p.m.)

La programación de la décima fecha de la Liga

VIERNES 21 DE MARZO

Santa Fe vs. Millonarios (7:30 p.m.)

SÁBADO 22 DE MARZO

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto (3:00 p.m.)

La Equidad vs. Fortaleza (5:10 p.m.)

Deportivo Pereira vs. Once Caldas (7:20 p.m.)

DOMINGO 23 DE MARZO

Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga (3:30 p.m.)

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (5:45 p.m.)

Águilas Doradas vs. Envigado (8:00 p.m.)

LUNES 24 DE MARZO

Deportes Tolima vs. Llaneros (4:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. América de Cali (6:10 p.m.)

MIÉRCOLES 26 DE MARZO

Junior vs. Unión Magdalena (6:30 p.m.)

