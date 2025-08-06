Con lo justo y con goleada: Junior y América avanzan en la Copa BetPlay

Bryan Castrillón marcó para Junior en el tiempo regular del duelo de vuelta frente a Atlético Huila. Foto: Junior Club SA

Junior y América clasificaron este miércoles a los octavos de final de la Copa BetPlay, tras dejar en el camino respectivamente a Atlético Huila y Tigres. Los dos equipos tradicionales del fútbol colombiano sellaron su paso con triunfos en condición de visitante.

Ambos clubes eran los favoritos en sus respectivas llaves y cumplieron con los pronósticos, aunque con distintos márgenes. Los tiburones apenas superaron a los opitas en los penaltis tras empatar 3-3 en el global, mientras que los diablos rojos se impusieron en su serie con un contundente 6-0.

Junior, líder de la Liga BetPlay, llegó al Plazas Alcid de Neiva con algo de presión, pues no aprovechó la localía en la ida, que terminó 2-2. En la vuelta mostró una mejor versión durante la primera mitad y estuvo cerca de resolver la llave en los 90 minutos con el gol de Bryan Castrillón.

Sin embargo, el local cambió el rumbo de la definición. Cuando faltaban tres minutos para el final del tiempo reglamentario, Brayan Castro igualó el partido para Huila y mandó la serie a la definición desde el punto penalti, al establecer el 1-1 en la vuelta y el 3-3 en el global.

En la tanda, un remate detenido por Jefferson Martínez y otro disparo de David Villa —que mandó la pelota por encima del travesaño— le permitieron a Teófilo Gutiérrez sellar la clasificación tiburona con el cobro definitivo (4-2). En octavos de final, Junior enfrentará al Atlético de Cali.

Más temprano, América “visitó” a Tigres en el estadio Raúl Miranda de Yumbo. El equipo felino suele jugar en Bogotá, pero prefirió tener como sede el municipio vallecaucano para este duelo de vuelta. La serie iba 5-0 a favor de los Diablos Rojos, por lo que este duelo se sintió más como un trámite.

A pesar de quedarse con un jugador menos al poco tiempo de iniciado el segundo tiempo, tras la expulsión de Luis Paz, la victoria fue para el cuadro escarlata, gracias a un solitario gol de Yerson Candelo (1-0). En la próxima se enfrentarán al Atlético Bucaramanga.

Se supone que este miércoles también iban a jugar Patriotas y Once Caldas en la Independencia de Tunja, pero el partido fue suspendido debido a los bloqueos promovidos por organizaciones mineras y campesinas del departamento. La serie va 6-0 a favor de los de Manizales.

