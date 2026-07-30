Copa BetPlay: así quedaron los octavos de final tras la sorpresiva eliminación de Junior

América sigue en carrera, Junior se despidió en los penales y ya están definidos la mayoría de cruces de los octavos de final de la Copa BetPlay. Foto: Junior, Santa Fe, Nacional y Tolima, vía X

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La Copa BetPlay 2026 sigue entregando emociones y resultados inesperados. La jornada disputada este miércoles 29 de julio dejó nuevos equipos instalados en los octavos de final, con una de las grandes sorpresas del torneo: la eliminación de Junior de Barranquilla a manos de Barranquilla FC. Además, América de Cali aseguró su clasificación con sufrimiento, mientras que Internacional de Bogotá celebró un agónico triunfo para seguir en carrera.

Con varios cruces ya definidos, únicamente queda pendiente la serie entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, que aún no ha podido disputarse debido a los compromisos internacionales del conjunto cardenal en la Copa Sudamericana.

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Internacional de Bogotá avanzó con un gol sobre el final

La actividad comenzó en el estadio Francisco Rivera Escobar con el enfrentamiento entre Inter Palmira e Internacional de Bogotá. El equipo capitalino tomó ventaja gracias a Larry Vásquez, aunque el conjunto local reaccionó por intermedio de Carlos Franco para igualar el compromiso.

Cuando todo apuntaba a un nuevo empate, apareció Fabricio Sanguinetti en los instantes finales para marcar el 2-1 definitivo y darle la clasificación a Internacional de Bogotá, que ahora se medirá con Real Cundinamarca en los octavos de final.

Barranquilla FC protagonizó el gran golpe del torneo

La mayor sorpresa de la jornada llegó en el estadio Romelio Martínez, donde Barranquilla FC, equipo de la segunda división, eliminó a Junior de Barranquilla tras imponerse 5-4 en la tanda de penales, luego de un vibrante empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

El compromiso comenzó con ventaja para Barranquilla gracias al gol de Sebastián Borja, pero Junior reaccionó rápidamente con un tiro libre de Yeison Suárez y un penal convertido por Guillermo Paiva para irse arriba en el marcador.

En la segunda mitad, Barranquilla volvió a tomar el control con las anotaciones de Jhon Cortez y Jhoyner Lozano, aprovechando además un error del arquero Jefferson Martínez. Sin embargo, cuando parecía sentenciada la serie, un nuevo penal permitió que Luis Fernando Muriel marcara el 3-3 y llevara la definición a los cobros desde el punto blanco.

En la tanda definitiva, Barranquilla FC fue efectivo con sus cinco cobros, mientras que Edwin Herrera falló su lanzamiento para Junior, decretando una de las eliminaciones más llamativas de esta fase. En los octavos de final, el conjunto barranquillero tendrá como rival a Millonarios.

América de Cali sufrió, pero aseguró su clasificación

El último clasificado de la jornada fue América de Cali, que empató 1-1 frente a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón y selló su paso a la siguiente ronda gracias al 3-2 en el marcador global, tras la victoria conseguida en el partido de ida.

Real Cartagena logró ilusionarse temprano con la anotación de Carlos de las Salas, quien aprovechó una asistencia generada tras una gran acción de Jarlan Barrera para igualar parcialmente la serie.

No obstante, la respuesta del conjunto vallecaucano fue inmediata. En un rápido contragolpe, Tilman Palacios habilitó a Daniel Valencia, quien sacó un potente remate desde fuera del área para establecer el empate definitivo.

Durante el segundo tiempo hubo pocas opciones claras. América administró la ventaja en el global y contó con oportunidades para ampliar la diferencia, mientras que Real Cartagena no encontró la fórmula para volver a ponerse arriba. Sobre el cierre del compromiso, Guillermo Tegüé fue expulsado en el equipo local.

Con la clasificación asegurada, América de Cali enfrentará a Deportivo Pereira en los octavos de final.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Con los resultados de la jornada, el cuadro de los octavos de final quedó conformado de la siguiente manera:

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá.

Deportes Quindío vs. Llaneros.

América de Cali vs. Deportivo Pereira.

Barranquilla FC vs. Millonarios.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.

La única llave que continúa pendiente es la de Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena, mientras que también resta por disputarse el compromiso entre Envigado y Once Caldas, serie en la que el conjunto manizaleño llega con una ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida. Una vez concluyan esas eliminatorias, quedará definido por completo el cuadro de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026.

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