Cristian Bonilla se retiró ¿por qué dejó el fútbol?

Cristian Bonilla desempeñó gran parte de su carrera en La Equidad // PAMELA ARISTIZABAL Foto: PAMELA ARISTIZABAL

Cuando Cristian Bonilla surgió parecía que sería grande, el relevo de David Ospina en la selección de Colombia. Entró en el panorama en el Mundial Sub-20 que se desarrolló en territorio nacional en 2011. Era parte de la camada de James Rodríguez, Jeison Murillo, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Y, aunque nunca explotó como ellos, sí alcanzó a ser importante en la liga local.

Hoy, con tan solo 28 años, Bonilla anunció su retiro del fútbol. Sorprendió a todos pues, además de su juventud, hace poco el guardameta había dado el salto al exterior para jugar en la segunda división del fútbol de los Estados Unidos con San Antonio F. C.

El anuncio lo hizo el club norteamericano a través de un comunicado en el que explicaban, aunque de forma un poco escueta, las razones que motivaron al arquero a dejar el fútbol.

Según los estadounidenses la decisión de Bonilla es de efecto inmediato. “He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso. Les deseo lo mejor a todos en SAFC y continuaré apoyando al equipo que creo que puede ganar un título de campeonato de la USL esta temporada”, puede leerse en el comunicado.

Según ha explicado en varias entrevistas después de que anunció que dejaba el fútbol, Bonilla ya no sentía la misma pasión que tenía antes por el fútbol. En este momento, el arquero está más concentrado en sus negocios personales.

En conversación con El Heraldo, Bonilla dijo: “La decisión pasa porque ya no sentía lo mismo que sentía antes, yo siempre he sido una persona con pasión, con amor y al no sentir esa pasión que sentía antes, y esos sueños, hay que ser honesto conmigo mismo. Fue una profesión que tanto me dio, obviamente no hay otro motivo. Tengo que ser claro, tengo mis negocios, mi empresa”.

Bonilla ahora se enfocará en un negocio inmobiliario que tiene con su primo en Miami, mientras el fútbol quedará atrás como un viejo recuerdo.

Su carrera, corta pero fructífera, lo llevó por varios equipos: debutó a lo 17 años en 2010 con Boyacá Chico. De ahí pasó a Atlético Nacional, La Equidad, Al-Fayha FC (Arabia Saudí) y Millonarios, su último equipo en Colombia.

Con la selección nacional participó en mundiales sub-17 y sub-20, jugó los Juegos Olímpicos y también estuvo en algunas oportunidades con el equipo de mayores.

Todos sus logros los consiguió en Atlético Nacional. Con los verdolagas consiguió cuatro ligas, tres Copa Colombia y dos Superligas.

