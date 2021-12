Cronología de un nuevo escándalo en el fútbol colombiano

En el cuadrangular B del Torneo BetPlay, Unión Magdalena quedó con 11 puntos, uno más que Fortaleza. / Dimayor

Un escándalo que ha traspasado continentes. A muchos países del mundo llegó la noticia de una sospechosa acción en el fútbol profesional colombiano. Llaneros iba ganándole a Unión Magdalena en la última fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, la segunda división. En el minuto 95 y 96, el equipo samario lo dio vuelta y, con el 2-1 a favor en el estadio Bello Horizonte, logró su objetivo de terminar primero del Grupo B, lo que significaría su ascenso a la máxima categoría.

Rápidamente se comenzaron a divulgar las imágenes del último tanto del encuentro, en el que los jugadores de Llaneros no realizan oposición alguna para que el cuadro del Magdalena anotara. Además, una en la que un jugador de Llaneros ingresa desde el banco con un pedazo de papel y se lo entrega a un compañero, y una en la que al arquero del equipo del Meta se le ve sonriendo y felicitando a un rival, cuando Llaneros también tenía opciones de ascender. Comenzaron las suspicacias, las dudas y las sospechas, generando un escándalo que ya ha tomado repercusión nacional.

“No fue nuestro mejor partido, perdimos y lo asumimos, pero después de lo visto en Villavicencio, ¿es justo que el otro equipo ascienda? Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero ¿por qué al otro sí? Eso es lo que exigiremos legalmente. El fútbol en Colombia necesita un cambio”, manifestó Fortaleza, equipo que no logró vencer a Bogotá FC y también tenía opciones de ascender.

El entrenador de Fortaleza, Nelson Flórez, dijo: “No es lo mismo ser honesto que íntegro. Lo que menos tengo que hablar es de lo que pasó en el juego. Somos como sociedad corruptos, eso habla mal del corazón, vale la pena hacer las cosas bien, Fortaleza ha hecho las cosas bien”. Instantes después, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, expresó: “Quiero reafirmar que seguiré trabajando incansablemente para cumplir con el compromiso adquirido desde mi designación, orientado al fortalecimiento de la rama profesional del fútbol colombiano, la unidad de cada uno de sus clubes afiliados y el respeto por los seguidores del espectáculo deportivo”.

Mientras tanto, en sus redes sociales el Unión Magdalena publicó mensajes festejando su regreso a primera división: “¡Somos de Primera!”. Y su dueño, en diálogo con La Patria, afirmó: “En el segundo gol ellos piensan que había fuera de juego y nunca hubo, y nuestro jugador aprovechó. ¿O no sabías tú que Llaneros tenía la misma opción de ascender que nosotros? (…) ¿A ti te parece que hubo irregularidades? ¿Tú viste el partido? ¿No comenzamos perdiendo? ¿Te parece que el empate fue irregular? ¿O sea que el Unión no hizo mérito para ganar? Y nos zamparon seis minutos más esperando que Llaneros empatara. ¿De eso no dicen nada? Ustedes que viven creando fantasmas y siempre con suspicacias, pues eso es lo que les da audiencia, las polémicas”.

Por su parte, el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, le dijo a Caracol Radio: “Cuando bajo al campo solamente veo a los jugadores destrozados, no dudo de las personas que laboran conmigo, todos los días madrugo por ellos, solamente les digo trabajen y los apoyaré. Creo que los jugadores entraron en un lapsus mental, en shock. Me parece una jugada de un partido que se pierde, donde los jugadores se desmoralizan”. Llaneros dijo que investigará internamente los hechos.

La Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció y dijo que “dentro del marco de sus competencias, supervisará y velará por el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el Código Disciplinario Único de la FCF y el Código de Ética, para de esta forma garantizar la salvaguarda de la integridad de las competencias de fútbol asociado, en nuestro firme compromiso por proteger nuestro deporte con honestidad y transparencia”.

Y hasta el presidente de la República, Iván Duque, calificó lo ocurrido coma “una vergüenza nacional. El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva”, y afirmó que Guillermo Herrera, ministro del Deporte, quien también lamentó el suceso, les hará “seguimiento a las autoridades competentes, para que esta situación se esclarezca”.

Por ahora, este lunes se reunirán la Comisión Disciplinaria del Campeonato y el Comité de Disciplina de la Dimayor, junto con el presidente de dicha entidad, Fernando Jaramillo, para encontrar el camino a seguir. ¿Pasará algo?.