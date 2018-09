David Lemos salvó al Once Caldas de la derrota en Medellín

El fútbol es tan impredecible que un día premia con la victoria al que no juega bien y al otro al que hace la tarea. Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot no se presentó ninguno de los dos casos anteriores, pues no hubo vencedor. Sí un empate entre el Medellín y Once Caldas, con el primer equipo ganando hasta el minuto 88 por la labor de su delantero estrella, y su arquero, y con el segundo yendo, atacando, haciéndolo bien e igualando todo en el suspiro del duelo.

Germán Ezequiel Cano y la virtud, también la viveza, de estar siempre en el lugar indicado le permitió al cuadro local irse adelante dos veces. La primera apenas comenzado el partido y la segunda con un penal cobrado con la confianza del mejor, con la pelota pegando en el travesaño y cruzando la raya de gol antes de que el portero rival tomara el balón con las manos alegando la decisión del juez

El argentino, que ya suma 18 anotaciones en el año, volvió a demostrar por qué es uno, sino el mejor, delantero del torneo. David González sopesó ese trabajo adelante e intervino varias veces. Sin embargo, no fue suficiente para contener a los dirigidos por que volvieron a ser prácticos, jugando como si fueran ellos los locales y con inteligencia y vehemencia. El premio a esa entrega fue empate que lució como una victoria, que le permitió al blanco de Manizales mantener el invicto en la Liga Águila, en otras palabra, como dirían de manera popular: se hizo justicia.

Con este resultado, Once Caldas es el único escolta de Equidad con 17 puntos, mientras que el DIM se quedó con 11 puntos en la séptima casilla. En la próxima jornada, que se jugará entre semana, el equipo de Octavio Zambrano vendrá a Bogotá a enfrentar al conjunto asegurador, mientras que el blanco de Manizales será local ante Deportivo Cali.