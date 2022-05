Definidos los cuartos de final de la Liga Femenina

Ingrid Vidal y Catalina Usme, jugadoras de América de Cali, equipo líder del todos contra todos de la Liga Femenina BetPlay 2022-I. Foto: Crédito: América de Cali

El pasado lunes 9 de mayo se jugó la jornada 17 y última fecha de la Liga Femenina BetPlay en la cual se dieron a conocer los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo en el país. Tras la suspensión del duelo entre Deportivo Pereira y Deportivo Cali, el sorteo de dichas llaves se reprogramó para esta tarde.

Los primero cuatro equipos serán cabeza de serie, los otros cuatro se sortearon en diferentes llaves que terminaron de la siguiente manera: América de Cali vs. Júnior de Barranquilla, Independiente Santa Fe vs. Llaneros, Deportivo Cali vs. Millonarios y Deportivo Independiente Medellín -FI vs. Deportivo Pereira.

Esta fase contará con partidos de ida y vuelta, los cuales ya se anunciaron por medio de las plataformas de la Dimayor y solo tres de los cuatro encuentros contará con transmisión de Win Sports y Win Sports+.

🗓️ Programación Liga Femenina: Conoce la programación de los partidos de ida en los Cuartos de Final de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2022 ⚽

¡Consulta cada detalle en este enlace! 👇https://t.co/iqt92mCvBY pic.twitter.com/13tQnlGEjX — DIMAYOR (@Dimayor) May 10, 2022

Millonarios recibirá a Deportivo Cali el próximo sábado 14 de mayo a las 2:00 p. m. en el estadio El Campín y no contará con transmisión por televisión. El domingo 15 de mayo se jugarán los partidos restantes, a las 11:00 a. m. Deportivo Pereira jugará de local y recibirá a Independiente Medellín, podrá verse este juego por ambas señales del canal licenciatario.

A las 3:00 p. m. Llaneros recibirá en el Bello Horizonte a Independiente Santa Fe y el compromiso podrá verse por Win Sports. A las 5:00 p. m. en el Romelio Martínez, Júnior de Barranquilla se enfrentará a América de Cali y podrá verse por Win Sports +.

Las semifinales de la Liga se jugarán entre las ganadoras de la llave A-D y B-C.

