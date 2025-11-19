Deportivo Pereira cambiará de propietario, ¿será el fin de su crisis financiera?

Deportivo Pereira atraviesa una de las crisis más complicadas de su historia reciente. Foto: Deportivo Pereira Oficial

Deportivo Pereira vivirá un nuevo capítulo en su convulsionada historia reciente. En medio de un panorama complejo, marcado por problemas financieros y tensiones internas, el club anunció este miércoles que ya tiene un nuevo propietario.

El anuncio llegó en medio de una crisis institucional que el club arrastra desde hace meses. La institución no ha cumplido con sus obligaciones laborales, debe salarios a jugadores y empleados, enfrenta reclamos legales y tiene la amenaza de perder el reconocimiento deportivo.

En medio de ese panorama, la dirigencia llevaba semanas buscando comprador. Entre los interesados estuvo el exfutbolista Orlando Berrío, quien encabezó un grupo inversor que preguntó por las condiciones del club, pero luego desistió.

La confirmación del cambio de dueños implicaría la salida de Álvaro López Bedoya, hasta ahora propietario y presidente. Su retiro abre paso a una nueva administración que deberán asumir de inmediato la deuda acumulada para evitar sanciones de los Ministerios del Trabajo y del Deporte.

Aún no se conoce oficialmente quién será el reemplazante en la presidencia ni la estructura directiva entrante. La presentación oficial del grupo que asumirá el control se realizará el jueves 27 de noviembre, en una rueda de prensa programada para las 10:00 a.m.

Vale recordar que, por falta de pagos, el cuadro matecaña se quedó sin piezas importantes. Su entrenador Rafael Dudamel y jugadores fundamentales como el experimentado Darwin Quintero, el delantero Samy Merheg y el arquero uruguayo Salvador Ichazo, entre otros, dejaron el club.

La situación se agravó en las últimas fechas, cuando sus futbolistas profesionales entraron en paro por los reiterados incumplimientos salariales. Ante la imposibilidad de contar con la plantilla principal, Pereira afrontó los últimos partidos del semestre con juveniles.

La afición risaraldense recibe la noticia con expectativa. Confían en que la nueva administración pueda solucionar la crisis financiera y mejorar el desempeño deportivo. Los próximas semanas serán claves para ver si logran sanear sus cuentas y construir un equipo competitivo para 2026.

