¿Quién ha sido el máximo ganador del Deportista del Año? Este es el palmarés del premio

Martín Emilio Cochise Rodríguez, Édgar Rentería, Mariana Pajón y Caterine Ibargüen, ganadores de nuestro concurso en varias oportunidades.

La gala del Deportista del Año 2025, que se celebrará este año el 1.º de diciembre en el edificio de la UCompensar, marcará un nuevo capítulo para el premio más importante del deporte colombiano. La ceremonia, que llega a sus 65 años de historia, reunirá a las figuras de la temporada, a las nuevas promesas y a los actores que sostienen el sistema deportivo nacional.

Con categorías que se renuevan —incluida la irrupción del Gamer del Año—, el evento vuelve a convertirse en un espejo de las transformaciones del país, del crecimiento de sus atletas y de la diversidad de disciplinas que hoy reclaman un lugar en la conversación pública. Es una celebración del presente, pero también una puerta abierta hacia lo que viene para un galardón que ha logrado adaptarse a las nuevas sensibilidades del deporte contemporáneo.

Y en ese escenario, mirar el palmarés completo del premio se vuelve inevitable. Cada nombre, desde los pioneros de los años sesenta hasta los campeones olímpicos del siglo XXI, traza una línea de tiempo que explica cómo Colombia ha construido su identidad deportiva: con los golpes de Pambelé, las zancadas de Ximena Restrepo, los saltos de Ibargüen, los ascensos de Nairo o los giros de Mariana Pajón. Revisar ese listado no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de comprender qué hemos sido para entender mejor quiénes somos hoy. La ceremonia de 2025, con sus nuevos candidatos y formatos, volverá a añadir un capítulo más a una historia que ya es patrimonio deportivo del país.

Los primeros ganadores del Deportista del Año

Cuando don Mike Forero Nougués, legendario editor deportivo de El Espectador, creó el premio en 1960, su intención era tan simple como ambiciosa: impulsar el ascenso del deporte en un país que apenas empezaba a reconocerse en sus atletas. En aquellos años, Colombia tenía héroes populares, pero no tenía un escenario que los exaltara ni una tradición estable de reconocimiento deportivo. Forero Nougués decidió llenar ese vacío con un galardón que, más que premiar un triunfo, buscaba estimular la profesionalización, la disciplina y la visibilidad del deporte nacional. Así nació el Deportista del Año, con un espíritu pedagógico y optimista, dirigido a poner al deporte en el centro de la conversación pública.

El primer ganador fue Rubén Darío Gómez, apodado El Tigrillo de Amagá, un ciclista que encarnaba la épica del pedal colombiano. Su consagración en 1960, en plena era de carreteras sin pavimentar y esfuerzos casi heroicos, marcó el tono de lo que sería el premio: un reconocimiento para los deportistas que elevaran la dignidad del país a través del esfuerzo físico y moral. Tras él llegarían nombres pioneros como Ingrid Berg, la nadadora que abrió el camino para las mujeres en 1961; Bernardo Caraballo, el primer boxeador colombiano en disputar un título mundial; y Álvaro Mejía Flórez, uno de los grandes fondistas latinoamericanos de los años sesenta.

A lo largo del siglo XX, aquellos primeros campeones moldearon una identidad deportiva propia: la valentía de los boxeadores, la tenacidad de los ciclistas, la irrupción de atletas que dominaban pistas y rutas, y la consolidación de disciplinas que antes parecían invisibles. Desde Cochise Rodríguez, que llevó al ciclismo colombiano a la élite mundial, hasta Rocky Valdés y Kid Pambelé, que convirtieron al boxeo en un símbolo nacional, cada nombre del palmarés del siglo pasado cuenta una historia de ascenso colectivo. Lo que empezó como un acto visionario de Forero Nougués terminó convirtiéndose en un archivo vivo del deporte colombiano: una memoria que explica cómo el país transformó pequeños destellos de gloria en una tradición que hoy cumple 65 años.

Caterine Ibargüen, la máxima leyenda de El Deportista del Año

A lo largo de 65 años, el Deportista del Año ha construido un panteón propio, un salón de la fama en el que reposan los nombres que elevaron al deporte colombiano a otra dimensión. En lo más alto de ese templo está Caterine Ibargüen, la única con cinco galardones, símbolo de una era dorada del atletismo nacional. Su dominio en el salto triple, sus podios mundiales y olímpicos, y su presencia magnética convirtieron cada una de sus premiaciones en una celebración colectiva. Detrás de ella aparece un mito fundacional: Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, dueño de cuatro títulos, pionero absoluto del ciclismo colombiano y figura clave en la creación de la identidad deportiva del país. Entre los dos trazan una línea que va del héroe de ruta a la reina del tartán, de los años de sacrificio silencioso a las noches olímpicas en las que Colombia se miró a sí misma con orgullo.

El grupo de los triple ganadores amplía ese linaje y revela la diversidad del talento nacional. María Isabel Urrutia, la primera campeona olímpica del país, domina este bloque con su fuerza descomunal y su legado en el levantamiento de pesas. Juan Pablo Montoya, ícono del automovilismo mundial, llevó la bandera colombiana a la Fórmula 1 y a las 500 Millas de Indianápolis, y su triple coronación refleja una época en la que el país se familiarizó con los grandes escenarios internacionales. Édgar Rentería, héroe eterno del béisbol, cerró series mundiales, ganó títulos y abrió un camino que parecía imposible para un deportista colombiano en Estados Unidos. Entre estos tres, el premio cuenta una historia de expansión: Colombia comenzó a ganar en territorios donde antes ni siquiera competía.

El grupo de los dobles ganadores termina de darle forma al mural de leyendas. Allí están Álvaro Mejía, figura continental del atletismo de fondo; Kid Pambelé, cuya gloria en el ring redefinió la autoestima de un país; Helmut Bellingrodt, el primer medallista olímpico colombiano; Mariana Pajón, la reina del BMX; Ximena Restrepo, la pionera que abrió el camino a las velocistas latinoamericanas; la selección de Colombia de fútbol, dos veces reconocida en sus años más luminosos; María Luisa Calle, símbolo de persistencia; Nairo Quintana, ídolo del ciclismo moderno; y Egan Bernal, campeón del Tour y héroe de una generación. Juntos, los dobles ganadores revelan la profundidad del talento colombiano y muestran cómo, década tras década, el galardón ha acompañado la madurez del deporte nacional.

Este es el palmarés completo del premio del Deportista del Año

¿Quién será el ganador en 2025?

La edición 2025 del Deportista del Año promete una de las ceremonias más vibrantes de su historia, no solo por la potencia de los nominados, sino porque el público también tendrá un rol protagónico: ya es posible votar por el favorito a través de la plataforma de El Espectador. En un galardón que cumple 65 años y que reúne a las mayores figuras del deporte colombiano, esta participación ciudadana añade una capa emocionante a la celebración, permitiendo que los aficionados reconozcan directamente a quienes los inspiraron durante la temporada.

Candidatos mayores

Natalia Linares, atleta Sebastián Muñoz, golfista Gabriela Rueda, patinadora de velocidad María Fernanda Timms, patinadora de velocidad Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad Luis Díaz, futbolista Mayra Ramírez, futbolista Valeria Arboleda, boxeadora Ángel Barajas, gimnasta artístico Jeison López, pesista Brayan Carreño, patinador artístico Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad Tomás Restrepo, golfista Camilo Vera, gimnasta artístico Nicole Mancilla, futsalista Nicolás Olivera, ciclista de pista José Eber González, levantador de pesas Sebastián Olivares, levantamiento de pesas Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad Isabella Bedoya, nadadora Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas Angie Nicoll Mejía, paratleta José Gregorio Lemos, paratleta Karen Palomeque, paratleta Mayerli Buitrago Ariza, paratleta Francisco Sanclemente, paratleta Carlos Daniel Serrano, paranadador Nelson Crispín, paranadador Carolina Munevar, paraciclista Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025

La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar se celebrará el 1° de diciembre en el moderno edificio UCompensar de la Avenida 68, en Bogotá.

Será una tarde especial en la que se reunirán los mejores deportistas y atletas del país, junto a entrenadores, dirigentes y figuras históricas del deporte colombiano, para rendir homenaje al esfuerzo, la excelencia y la inspiración que han marcado la temporada.

