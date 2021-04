Difutbol anunció que en mayo empezará el Torneo de la Primera C en Colombia

La División Aficionada del Fútbol Colombiano anunció, a través de su página web, la creación de un campeonato que, aparentemente, funcionaría como una tercera división del campeonato local y que empezará en mayo. Dimayor todavía no se ha pronunciado al respecto.

La idea de tener una tercera división, en el fútbol colombiano, cada vez toma más fuerza. La propuesta ha sido pasada varias veces en la Dimayor, pero no ha sido aprobada.

De hecho, hasta el momento, el tema no se debatió en ninguna de las asambleas del 2021 y sigue siendo uno de los asuntos fundamentales a tratar por parte de los dirigentes de los clubes asociados al máximo ente del fútbol colombiano.

Sin embargo, los esfuerzos por crear la Primera C del fútbol nacional siguen vigentes. Recientemente, en el proyecto sobre la Ley del deporte, varios congresistas redactaron un artículo que pedía específicamente la creación de una división C en el fútbol.

“Sin Primera C, se está negando mayor oportunidad a los muchachos que practican el deporte. Ven truncado su sueño de llegar al fútbol profesional y se van a hacer mil cosas distintas” dijo en su momento el representante liberal Juan Diego Echavarría.

Por eso, y a pesar de que por el momento no se trata de un torneo oficial, La División Aficionada del Fútbol Colombiano (Diftubol) anunció este lunes la creación del Torneo Nacional Interclubles Primera C.

A pesar de que la Dimayor, hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto, este campeonato funcionaría como una especie de tercera división en la cual habrían dos asensos y dos descensos al Torneo BetPlay, segunda división del fútbol en Colombia.

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRIMERA C INICIO 15 DE MAYO INSCRIPCIONES DILIGENCIANDO EL SIGUIENTE FORMULARIOhttps://t.co/m1EcluYDFU pic.twitter.com/00HWrrgWHh — Difutbol Colombia (@DifutbolOficial) April 12, 2021

El campeonato empezará el 15 de mayo y las inscripciones están abiertas, para los clubes de todo el país que quieran participar, a través de la página web del máximo ente del fútbol aficionado.

Según lo explicado, en un comunicado, por la Liga de Cundinamarca, se proyecta que el equipo campeón de la primera C en 2021 será invitado a participar en la B en el 2022. Y si en ese año ese equipo queda en los cuatro primeros lugares del torneo BetPlay se le permitirá continuar participando en la segunda división. Además, según el comunicado, para el año 2023, se espera aplicar el formato de ascensos y descensos.

#2021somoscundi || Comunicado oficial 008 || Noticias de la primera C en Colombia, atentos clubes de Cundinamarca. "Unidos Escribiendo una Nueva Historia" Publicada por Liga De Fútbol De Cundinamarca en Lunes, 12 de abril de 2021

Sin embargo, hay que aclarar que este anuncio no constituye la creación oficial de la tercera división del fútbol colombiano, ya que hasta que la Dimayor no lo establezca, y lo apruebe en asamblea, esto no ocurrirá.

Por ahora, solo se trata de la creación de un torneo interclubes de la Difutbol, a nivel nacional, en el camino hacía la regulación y la creación de la tercera división del fútbol en Colombia.