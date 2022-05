Oficial: Dimayor le da por ganado (3-0) a Jaguares el partido contra Medellín

A falta de oficializarse por parte de la Dimayor, Jaguares ganaría el partido por un marcador de 3-0. Foto: Transmisión de Win Sports

El reciente escándalo del fútbol profesional colombiano ya tiene desenlace. El Comité Disciplinario de la Dimayor confirmó por medio de una resolución que Jaguares de Montería ganó los puntos del encuentro que tenían previsto contra Independiente Medellín. El equipo paisa no viajó a Montería dada la situación del paro armado en ese el sector del país, alegando que no tenían la seguridad necesaria para el encuentro.

El pasado viernes 6 de mayo, Deportivo Independiente Medellín anunció que no se desplazaría hasta Montería para jugar su partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay contra Jaguares de Córdoba. ¿La razón? El paro armado que azota a ese departamento por parte del Clan del Golfo tras la extradición de alias Otoniel.

Dimayor sancionó a Independiente Medellín “con derrota por retirada o renuncia y multa de 20 millones de pesos” por no presentarse a este compromiso. Por ahora no se conoce si el equipo paisa instaurarás los recursos de reposición y apelación a dicha decisión.

Según la institución antioqueña, la situación de orden público que se vivía en Córdoba ponía en riesgo la seguridad de la plantilla y, por tal motivo, el cuadro poderoso decidió no emprender el viaje.

“El Equipo del Pueblo informa a la hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general, que tras evaluar la situación social y de orden público que se vive en el departamento de Córdoba, ha tomado la decisión institucional de no viajar a la ciudad de Montería”, empieza el comunicado publicado en redes sociales de Independiente Medellín.

El día del juego, Win Sports anunció que no habría transmisión del encuentro, pues no garantizaba la seguridad del personal de producción y periodístico en el traslado al estadio Jaraguay. No obstante, al final sí estuvo una cámara de televisión, Jaguares sí salió a la cancha, hubo himnos, fotos y el árbitro del compromiso dio tres pitazos para decretar que el cuadro visitante no se presentó y que la victoria sería para los locales.

“Radicaremos ante la Dimayor una comunicación oficial, buscando el trabajo conjunto para resolver la situación y encontrar una solución que no sea traumática para los dos equipos, el campeonato, pero sobre todo, para el pueblo cordobés”, agregan.

Sin embargo, en diálogo con Blu Radio, Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, ente rector del fútbol colombiano, explicó que el alcalde de Montería y el ministro de defensa ofrecieron seguridad para los jugadores del equipo y estos lo rechazaron. “Tampoco puedo obligarlos a que viajen, el alcalde les garantizó su seguridad. Si hay seguridad, el partido va y si ellos no juegan deberán sufrir las consecuencias”, dijo.

Frente a esto Jaguares publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado:

“Vamos a pedir que se nos den los tres puntos por el partido que debió jugarse en nuestra casa ante Medellín. Las garantías estaban dadas”, le dijo a El Meridiano Nelson Soto, presidente de Jaguares.

Con lo anterior, en el comunicado emitido por Dimayor ante la sanción a Independiente Medellín, se mencionó en algunos puntos, lo siguiente: “Se impondrá la sanción contenida en el artículo 83 del CDU de la FCF, esto es, derrota por retirada o renuncia y, la multa allí contenida, consistente en veinte (20) SMMLV (...) El artículo 34 de la CDU de la FCF prevé que cuando a un club se le aplica la sanción consistente el resultado será de 0-3 a favor del contendor, en este caso el Club Jaguares F.C”.

