Dimayor suspendió a DT de Boca Juniors de Cali por revelar caso de amaño de partidos

Después del escándalo desatado por Alejandro Guerrero, entrenador de Boca Juniors de Cali, en la capital del Valle del Cauca, la Dimayor tomó cartas en el asunto.

El estratega, quien denunció la investigación que el máximo ente del fútbol colombiano adelanta contra su equipo por un supuesto “amaño de partidos”, fue suspendido “para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol durante cinco semanas”.

Además, la Dimayor le impuso a Guerrero, amparada en el artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, una multa de $13.514.000 por declarar contra las autoridades del balompié colombiano.

¿Cuál fue la denuncia del entrenador de Boca Juniors de Cali?

Según el entrenador, Boca Juniors de Cali está siendo investigado por un caso de amaño de partidos que afecta al club desde el año 2018.

En la rueda de prensa después del partido entre sus dirigidos y Deportes Quindío, Alejandro Guerrero aseguró que recientemente llegó un comunicado al equipo dirigido a “los directivos, de parte de la Dimayor y la Federación, manifestando situaciones que se han presentado desde el año 2018 de amaño de partidos. Dentro de esa carta dice que se investiga al cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”.

Aunque no dio nombres y se reservó cualquier tipo de señalamientos, el estratega dijo que “la situación de los amaños de los partidos no lo podemos controlar como entrenadores. No me estoy inventando nada. El presidente del equipo les puede decir lo mismo que les estoy hablando. Son cosas extrafutbolísticas que desafortunadamente jugaron en contra del cuerpo técnico, y en este caso mío”.

Declaraciones que fueron rápidamente criticadas por varios sectores, entre ellos la presidencia de la Dimayor encabezada por Fernando Jaramillo, quien aseguró: “Por confidencialidad no puedo decir nada, pero me parece muy irresponsable lo que dijo Alejandro Guerrero”.

