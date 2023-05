Técnico del Boca Juniors de Cali confirmó denuncias por amaño de partidos Foto: Unidad de Video

Molesto y frustrado. Así se vio Alejandro Guerrero, técnico de Boca Juniors de Cali, al comunicar que al equipo llegó un comunicado de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en el que se le notifica a la institución que están siendo investigados por posibles amaños de partidos por parte de algunos jugadores.

“Hay situaciones que desafortunadamente se han presentado este semestre. Es el destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos, de parte de la Dimayor y la Federación, manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Se han amañado los partidos. Dentro de esa carta se entra a investigar al cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo Guerrero.

Asímismo, el técnico de Boca Juniors de Cali aseguró que: “Yo creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, el mejor técnico del mundo, pero la situación de los amaños de los partidos ya no lo podemos controlar como directores técnicos. Desafortunadamente son situaciones que ya no las podemos controlar, no me estoy inventando nada. El presidente del equipo les puede manifestar lo mismo que yo les estoy hablando en este momento. Son cosas extrafutbolísticas y que desafortunadamente han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mía”.

Una denuncia que revive un problema de siempre en el fútbol, y que no sucede solamente en Colombia, pues precisamente esta semana estalló un escándalo por corrupción en la Liga de Brasil.

“De hecho, tengo entendido que llegó una sanción para un jugador que estuvo el semestre pasado con nosotros y lo sancionaron dos años. Nosotros estamos a cargo del equipo desde el año 2019 y tengo entendido que eso viene desde el año 2018, porque nos lo manifestó nuestro presidente a todos los que estábamos en el camerino hace cuatro partidos”, enfatizó Guerrero.

