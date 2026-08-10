Dimayor tomó una drástica decisión con la programación de la Liga BetPlay: ¿de qué se trata?

Inicialmente, la Dimayor había anunciado mover los partidos del lunes para el martes; sin embargo, endureció las medidas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La emergencia provocada por el terremoto terminó paralizando por completo el fútbol profesional colombiano. La Dimayor publicó este lunes un nuevo comunicado en el que anunció que toda la programación prevista para esta semana será aplazada, modificando así la decisión que había tomado inicialmente de correr apenas un día los partidos de la Liga BetPlay.

En un primer momento, la entidad había informado que los tres encuentros que completaban este lunes la cuarta fecha —Águilas Doradas vs. Llaneros, Independiente Medellín vs. Millonarios y Junior vs. Deportivo Pereira— pasarían al martes 11 de agosto en sus mismos horarios. Además, los compromisos originalmente previstos para el martes habían sido trasladados al miércoles. Sin embargo, esa programación ya no se llevará a cabo.

Horas después, y tras evaluar la evolución de la emergencia en las diferentes regiones afectadas, la Dimayor tomó una decisión más drástica. “Tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, informó la organización.

Esto significa que no habrá partidos del fútbol profesional colombiano durante el resto de esta semana y que, por ahora, los encuentros aplazados quedan pendientes de una nueva programación. La Dimayor no anunció en su segundo comunicado las fechas en las que serán recuperados los compromisos, por lo que los nuevos días y horarios tendrán que ser informados posteriormente.

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La entidad explicó además que los 36 clubes profesionales concentrarán sus esfuerzos durante estos días en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades golpeadas por el terremoto. También aseguró que buscará acompañar a jugadores, integrantes de cuerpos técnicos, trabajadores y familiares que hayan resultado afectados por la emergencia.

La Dimayor cerró su pronunciamiento haciendo un llamado a clubes, futbolistas, aficionados y demás integrantes del fútbol colombiano para sumarse a los esfuerzos de solidaridad. “Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, señaló la organización, en una decisión que deja en pausa las competencias profesionales mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto.

Los partidos que fueron aplazados por el terremoto en Colombia

Todos los partidos de la Liga BetPlay-II que estaban programados para esta semana fueron aplazados como consecuencia del terremoto en Colombia.

Águilas Doradas vs. Llaneros FC

Independiente Medellín vs. Millonarios

Atlético Junior vs. Deportivo Pereira

Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba

América de Cali vs Fortaleza CEIF

Once Caldas vs Alianza FC

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