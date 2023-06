Directivos del Valledupar FC planean mudar el equipo a Soacha

Jugadores del Valledupar Fútbol Club en la previa de un partido del Torneo BetPlay. Foto: Valledupar FC

La junta directiva del Valledupar Fútbol Club se reunirá de manera extraordinaria este jueves para discutir y decidir sobre un cambio de sede del equipo, así lo confirmó el presidente del club, Nicolás Baena, a El Pilón. El directivo le dijo al medio cesarense que la decisión de mudarse ya estaba tomada.

Baena comunicó a la Dimayor sobre la posibilidad de mudar al equipo al municipio de Soacha (Cundinamarca). La decisión estaría basada en los problemas económicos que afronta la dirigencia y la falta de apoyo a nivel público y privado.

El futuro del onceno vallenato se decidirá en la primera semana de julio, cuando está agendada una nueva asamblea general de la Dimayor. Los directivos de los clubes colombianos se reunirán en Bogotá y decidirán si aprueban el plan de la directiva del Valledupar.

Los representantes legales del conjunto valduparense confirmaron que pese a que apreciaban el apoyo de la gente del departamento del Cesar, no se sentían conformes con el trato dado por la administración pública de la zona.

“El detonante de esto es cuando vemos que las personas que no nos quieren ayudar, que no tienen cómo, que no nos contestan, que no nos reciben, van y buscan a un equipo como Águilas Doradas para traerlo ofreciéndole sumas a lo que nosotros ni nos acercábamos”, explicó el directivo a El Pilón.

Desde 2004 Valledupar F.C. disputó la segunda división del Torneo BetPlay. En 2006 estuvo cerca de jugar en primera cuando disputó la promoción contra Atlético Huila, pero los opitas se impusieron en esa serie. En su más reciente presentación, los vallenatos clasificaron a los cuadrangulares.

