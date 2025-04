Dudamel se estrenó con victoria: Pereira derrotó 2-0 a Cali en la Liga BetPlay

El matecaña se llevó los tres puntos con los goles de Samy Merheg y Carlos Darwin Quintero. Foto: Deportivo Pereira

Pereira derrotó a 2-0 a Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la jornada 14 de la Liga BetPlay. El compromiso significó el debut de Rafael Dudamel en el banquillo matecaña, con la casualidad, que fue contra su ex equipo y con el que salió campeón en 2021.

Para el conjunto local, anotaron Samy Merheg y Carlos Darwin Quintero. Con la victoria, el equipo de Risaralda llegó a los 17 puntos, subiendo a la casilla 12, a tres de los azucareros, que se mantienen octavos, con 20 unidades.

El conjunto dirigido por Dudamel logró imponer su juego y generó opciones que logró concretar en dos ocasiones. El Deportivo Cali, que no ha podido mantener regularidad en sus actuaciones, no encontró los circuitos de juego y no le generó mayor peligro al contrario.

El primer gol llegó en la primera media hora de juego. Una pelota al vacío de Santiago Aguilar encontró a al canterano Samy Merheg, quien logró acomodar el balón con la cabeza para definir y dejar sin opción al arquero.

En la segunda mitad, un asociación entre el ‘científico’ Carlos Darwin Quintero y Jhon Largacha, encontró al delantero mano a mano con el guardameta, tras eludir la marca del defensor. El primer disparo logró ser bloqueado por Alejandro Rodríguez, pero el rebote le cayó nuevamente a Quintero y no perdonó, marcando el 2-0.

Al inicio de la jornada de martes, Alianza derrotó a Pasto por la mínima diferencia, con anotación de Mayer Gil, en el estadio La Libertad de la capital nariñense.

