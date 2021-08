Eduardo Méndez: “Lo mejor era que Hárold Rivera diera un paso al costado”

Luego del empate agónico 1-1 que Independiente Santa Fe consiguió ante Deportivo Pereira, Hárold Rivera salió de la dirección técnica, después de haber llegado en 2019 y sacarlo de una crisis que hizo nombrar la palabra “descenso” en el entorno cardenal.

Sobre la salida del DT tolimense habló el presidente del club albirrojo, Eduardo Méndez, en diálogo con Blu Radio.

“Todo se da con Hárold porque los resultados no se dieron últimamente. Por mí hubiera querido que siguiera, mínimo este año, porque creo en los procesos. Había un ambiente tenso, el entorno no era el mejor. Así que lo mejor era que Hárold diera un paso al costado”, dijo Méndez.

Acerca del tema Daniel Giraldo, mediocampista que pasó de jugar en Santa Fe a vestir la camiseta de Millonarios, el dirigente cardenal señaló: “Yo hablé con el señor Daniel Giraldo. Lo llamé a negociar, él no quiso ampliar el contrato, le dijeron algunos jugadores que había posibilidades de llegar a otros equipos. Pidió un dinero muy importante para Santa Fe para ampliar el contrato, pero a él le dijeron que tenía posibilidades en el exterior, hecho que al final no se dio”.

Finalmente, Méndez se refirió al futuro institucional de Santa Fe: “Acá nadie se cierra a una venta, no a un particular, no a una persona, porque Santa Fe debe pasar en manos de una empresa. Deben tener claro que nadie va a sacrificar la institución, ni estoy para acabarla. Hace 15 años llegué a Santa Fe y estaba debiendo 21 mil millones de pesos, la saqué adelante y cuando tuve que retirarme se estaban debiendo 1.000 millones de pesos. Ahora cuando llegué se estaban debiendo 25 mil millones mal contados, eso nos hizo ir a la ley de reorganización, con un agravante, que fue que llegó la pandemia. Eso nos ha limitado. Afortunadamente hemos cumplido nuestras obligaciones con los compromisos adquiridos. Quiero ser claro con que no llegamos a sonsacar la plata, por el contrario, se han conseguido 6 o 7 mil millones de pesos”.