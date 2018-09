El apretado cronograma le pasó factura al Once Caldas, que perdió la oportunidad de ser líder

Redacción deportes

Con un equipo suplente, pensando en el partido ante Santa Fe de este miércoles en Bogotá, el equipo de Manizales cayó por la mínima diferencia en su visita a Rionegro en el cierre de la novena fecha de la Liga Águila. No pudieron aprovechar el tropezón de La Equidad.

Dos partidos en 48 horas. El rigor del cronograma de la Dimayor le pasó factura a un Once Caldas que desaprovechó la oportunidad de ser líder y perdió su invicto luego de caer por la mínima diferencia ante Rionegro en el cierre de la novena jornada de la Liga Águila.

El equipo dirigido por Hubert Bodhert salió sin una nómina titular pensando en el partido de este miércoles en Bogotá ante Independiente Santa Fe por Copa Águila. Independientemente de los apellidos, fue un conjunto que conservó su juego vertical y que impuso condiciones, sobre todo en la segunda parte. (Lea: Emotiva y polémica: así fue la novena jornada de la Liga Águila)

El único tanto del compromiso lo marcó Leandro Velásquez de cabeza a los 25 minutos luego de un gran centro de Édison Toloza, quien hizo que el argentino solo tuviera que empujar la pelota al fondo de la red. La visita nunca bajó los brazos y mereció, al menos, despedirse con el empate. La posesión de balón fue ampliamente del Blanco Blanco.

El equipo de Manizales no pudo aprovechar el tropezón del líder, La Equidad, luego de caer goleado 3-0 ante Deportivo Cali. A pesar del resultado, Once Caldas sigue demostrando que es, hasta ahora, junto a los aseguradores, el equipo más constante del torneo sin tener la nómina con los mejores nombres y la chequera más abultada. Puro trabajo del técnico cartagenero de 46 años, quien quiere dejar atrás el fantasma del semestre pasado, cuando también empezaron de gran manera, pero al final clasificaron a los cuartos de final por la ventana y luego no pudieron seguir su camino.

De esta manera, los caldenses siguen en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 20 unidades, dos menos que La Equidad, mientras Rionegro se metió entre los ocho mejores, con 15 puntos.