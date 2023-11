El emotivo gesto del D.T. de Patriotas con Jhon Mario Ramírez: “Estoy aquí por él”

Jonathan Risueño, director técnico de Patriotas. Consiguió el ascenso con el club de Tunja tras ganar el Torneo Betplay. Foto: Win Sports

¡Patriotas es campeón! Tras sacar un gran resultado en la Independencia de Tunja por 3-1 en el partido de ida y caer por 1-0 en el Metropolitano de Techo, el club de Tunja se quedó con el trofeo anual del Torneo BetPlay y con un cupo a la Liga BetPlay, o a la primera división, para el próximo año.

En el duelo de vuelta, este martes, Fortaleza dominó el encuentro y se fue arriba en el marcador con un gol de Sebastián Navarro. Sin embargo, en el duelo de ida, el pasado miércoles, los goles del partido para los ‘Lanceros’ llegaron gracias a Carlos de Las Salas, Santiago Córdoba y Andrés Alarcón a los minutos 17, 79 y 86, respectivamente; por su parte, Nicolás Rodríguez descontó para los bogotanos al 43.

Más deportes: ¡Patriotas, campeón del Torneo BetPlay!: ¿Cuáles son los nuevos equipos de la ‘A’?

✅ ¡Así fue la celebración de Patriotas en su regreso a la A!https://t.co/TmQC4wVOOV pic.twitter.com/MCf41Fo5Nz — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 29, 2023

Al final, fue un 3-2 en el marcador global que significó el ascenso para Patriotas, tras salir campeón en el primer semestre de la ‘B’. Fortaleza, su rival, también se unirá a la Liga BetPlay tras ser campeón del segundo semestre de la ‘B’ y líder de la reclasificación.

Cúcuta Deportivo quedó sin posibilidades de ascender tras perder la final del segundo semestre del Torneo BetPlay con Fortaleza. Mientras que Llaneros, segundo en la reclasificación, no pudo disputar el repechaje, ya que Patriotas salió campeón y se quedó con el cupo de la ‘A’.

Le puede interesar: “La Copa América es nuestro objetivo en este nuevo proceso”: Rafael Santos Borré

El emotivo gesto del técnico de Patriotas con Jhon Mario Ramírez

Las cámaras del encuentro captaron un enternecedor detalle. El técnico de Patriotas, el español Jonathan Risueño, lució un busco blanco con la imagen de Jhon Mario Ramírez, ídolo de Millonarios y quien estuvo a punto de dirigir al equipo de Tunja en 2021. Sin embargo, falleció por Covid en junio de ese mismo año.

“Si yo estoy aquí es gracias a él. Él me abrió las puertas en el fútbol colombiano. Nos pasamos toda la pandemia hablando de fútbol por Zoom, si no fuera por él, yo no estaría aquí. Fíjese cómo es el destino: ascendimos con Patriotas. Al final, hoy el partido lo dirigimos los dos juntos”, aseguró tras el encuentro.

Ramírez y Risueño se conocieron cuando el español estaba dando unas ponencias virtuales durante la pandemia. “Por suerte, entró Jhon Mario un día, me habló por privado y me dijo que si podíamos hablar por Zoom y ahí empezó una relación. Me la pasaba hablando con él cuatro o cinco horas con él de tácticas, de fútbol. Por la relación que él tenía con Alberto Gamero, había veces en las que hablábamos los tres. Si estoy aquí es gracias a Jhon Ma”.

Hermoso gesto del Director Técnico de Patriotas, Jonathan Risueño, el vestir un saco con la foto de Jhon Mario Ramirez cuando hizo parte del equipo boyacense. pic.twitter.com/yDfzXyb1Eu — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) November 29, 2023

“Jhon Mario era un amigo. Si yo estoy aquí es por él. Lo quiero mucho. Es un amigo de verdad. Muchísimas conversaciones de fútbol juntos. Sé las ganas que él tenía de entrenar. Sé la ilusión de él cuando le dieron a Patriotas e imagínese cómo es el destino. Qué años más tarde, yo iba a dirigir a Patriotas. Entrenamos en una sede en la que la tumba de Jhon Mario está ahí. Al final, son muchas cosas y hoy la verdad la tenía muy claro”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando yo entraba a Bogotá, nos clasificamos a cuadrangulares. Yo me dije si jugamos la final, yo me hago la camiseta de Jhon Mario. Al final, no jugamos la final, yo regresé a España, y como es el destino, volví a Colombia a dirigir a Patriotas, que es el club que él debía haber entrenado. Él nos ayudó desde allá arriba para conseguir esto. Dirigimos el partido los dos juntos hoy”, agregó.

🎥 “He intentado hacer las cosas de la mejor forma. Si estoy aquí es por obra de Jhon Mario Ramírez”, Jonathan Risueño, DT de Patriotas#GRANFINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/6E89WaZQ8Z — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 29, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador