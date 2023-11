¡Patriotas, campeón del Torneo BetPlay!: ¿Cuáles son los nuevos equipos de la ‘A’?

Patriotas, campeón del Torneo BetPlay frente a Fortaleza Foto: Dimayor

Patriotas hizo la tarea en la Gran Final. Pese a la caída por 1-0 en el Metropolitano de Techo frente a Fortaleza en el partido de vuelta, al club de Tunja le alcanzó el 3-1 del duelo de ida y selló el año como campeón del Torneo BetPlay.

Con este triunfo y tras ser campeón en el primer semestre, Patriotas estará en la primera división de la próxima temporada. Fortaleza, su rival, también se unirá a la Liga BetPlay tras ser campeón del segundo semestre de la ‘B’ y líder de la reclasificación.

Cabe recordar que los clubes descendidos de la ‘A’ son Huila y Unión Magdalena.

Más deportes: “La Copa América es nuestro objetivo en este nuevo proceso”: Rafael Santos Borré

En el duelo de vuelta, este martes, Fortaleza dominó el encuentro y se fue arriba en el marcador con un gol de Sebastián Navarro.

En el duelo de ida, el pasado miércoles, los goles del partido para los ‘Lanceros’ llegaron gracias a Carlos de Las Salas, Santiago Córdoba y Andrés Alarcón a los minutos 17, 79 y 86, respectivamente; por su parte, Nicolás Rodríguez descontó para los bogotanos al 43.

Le puede interesar: Champions League: el resumen de la jornada de este martes y próximos partidos

Cúcuta Deportivo quedó sin posibilidades de ascender tras perder la final del segundo semestre del Torneo BetPlay con Fortaleza. Mientras que Llaneros, segundo en la reclasificación, no pudo disputar el repechaje, ya que Patriotas salió campeón y se quedó con el cupo de la ‘A’.

Un detalle del encuentro fue la sudadera de Jonathan Risueño, técnico de Patriotas. El español lució una imagen de Jhon Marío Ramírez, ídolo de Millonarios y quien fue entrenador del club de Tunja en 2021.

“Si yo estoy aquí es gracias a él. Él me abrió las puertas en el fútbol colombiano. Nos pasamos toda la pandemia hablando de fútbol por zoom, si no fuera por él, yo no estaría aquí. Fíjese cómo es el destino: ascendimos con Patriotas. Al final, hoy el partido lo dirigimos los dos juntos”, aseguró.

Hermoso gesto del Director Técnico de Patriotas, Jonathan Risueño, el vestir un saco con la foto de Jhon Mario Ramirez cuando hizo parte del equipo boyacense. pic.twitter.com/yDfzXyb1Eu — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) November 29, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador