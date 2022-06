El juego de las mafias IV: El 5-0 a Argentina, de la euforia a la tragedia

Era el 5 de septiembre de 1993. Colombia, por supuesto, solo hablaba de fútbol, igual que Argentina. Los dos dependían de una victoria para clasificar al Mundial del 94. Foto: Archivo

“Muuuuuyyyyy buenaaaaas tardes… A partir de este momento, La voz, el más grande… Edgaaaaaaar Pereaaaa Ariaaaas”. Sonó entonces un jingle que decía, “Tu papá llevará a todos los rincones de mi querida patria, Colombia, las acciones de este dramático partido entre las selecciones de Argentina”, con un coro que cantaba “Se murió, Argentina se murióóó”, y otro que instantes después entonaba las notas de Colombiaaaaaaaa, “Ayyyyy qué orgulloso me siento de ser un buen colombianoooooooo”.

“Así es, damas y caballeros —gritaba Édgar Perea—, les voy a narrar los 90 minutos más dramáticos y emocionantes de la historia del fútbol suramericano, un partido no apto para cardíacos. Si usted sufre del corazón, no oiga ni vea este partido, porque hoy los once varones, los once machos colombianos les van a demostrar a estos mequetrefes habladores de paja, bailadores de tango y milongas, que la cumbia es un mejor ritmo y que del toque-toque-y-dale nosotros sí sabemos”.