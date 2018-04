El portugués Pedro Santos fue presentado como nuevo DT interino del América

Redacción deportes

Un desconocido, no hay vestigios de él siquiera en internet. Esta mañana, América de Cali presentó al portugués Pedro Felicio Santos como nuevo entrenador interino del club para lo que resta de la temporada. A su lado estarán sus compatriotas Mauro Rodrigues, quien será su asistente técnico y Ricardo Ribeiro el entrenador de arqueros. Los europeos llegan procedentes de las divisiones inferiores de Millonarios. (Leer más: América y una crisis sin fondo)

Tres hombres sin experiencia en el fútbol profesional asumirán el timón de la crisis del cuadro vallecaucano, que registra ocho derrotas y un triunfo en sus últimos nueve partidos, en los cuales ha recibido 20 goles y apenas marcado tres. Levantar la moral de un equipo sin confianza, la principal consigna de Santos. "No los hemos traído por baratos. Pedro es técnico UEFA y puede dirigir en cualquier parte del mundo", las contundentes palabras de Tulio Gómez, presidente del conjunto escarlata, en la rueda de prensa.

En junio próximo asumirá el mando un entrenador de mayor renombre. Los candidatos son Jaime de La Pava, Néstor Craviotto y Fernando Castro. La idea del América de Cali era no apresurarse en la decisión. "Si experiencia es tener entrenos, los tengo. Son 20 años, mi recorrido tal vez no da para estar en un equipo tan grande como el América, pero es un lindo reto. Buscaremos mostrar otra actitud el fin de semana ante Chicó" agregó brevemente el ahora director técnico.

En las últimas horas, ha circulado una versión que indica que Pablo Armero renunciaría a la institución debido a diferencias con algunos de sus compañeros e inconformismo con el manejo de la crisis del equipo. Algo que no se ha confirmado. Una situación similar a la que vivió el delantero Carmelo Valencia, quien dio un paso al costado y además develó malos manejos en su incorporación al equipo, pues un periodista fue quien lo habría fichado en el América.

Jersson González fue confirmado como entrenador del equipo sub 20 y Harold Lozano como el nuevo director deportivo. Un cargo con amplia cuota de responsabilidad, pues tendrá que trabajar de la mano con González en el fortalecimiento de la cantera, hará el revolcón en la nómina en junio, asesorará a Tulio Gómez en la elección del próximo entrenador y escogerá los próximos refuerzos para afrontar la Liga Águila. "Contento porque es lo que me apasiona. Sé el sentir de los jugadores. Me siento yo tranquilo y claro. Cuando me retiré del fútbol yo siempre dije que técnico no iba a ser, me gusta más la parte administrativa", señaló Lozano.