El primer golpe del año: Santa Fe y Junior se juegan más que un título

La serie entre Santa Fe y Junior inaugura el año con un duelo que mide renovación, poder y ambición en dos equipos llamados a competir en Libertadores.

Juan Carlos Becerra
15 de enero de 2026 - 12:00 p. m.
Foto: Óscar Pérez

La Superliga abriría el calendario del fútbol colombiano en este 2026 con un duelo entre campeones, pero con realidades distintas. Además de ser el primer título del año, será la primera oportunidad de conocer el trabajo fuera de temporada de los dos equipos que representarán a Colombia en la Copa Libertadores.

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

