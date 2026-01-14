Junior vs. Santa Fe: alineaciones probables, hora y dónde ver en vivo la Superliga 2025

Junior y Santa Fe, el semestre pasado. Foto: Dimayor

La Superliga abre el calendario del fútbol colombiano con un duelo de alto voltaje entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, los dos campeones de 2025. Es una final que enfrenta presente y proyecto, nómina y convicción, en una serie que promete intensidad.

Ambos llegan con la memoria reciente del título tras años de sequía, especialmente el León. Santa Fe se coronó en el primer semestre impulsado por el liderazgo goleador de Hugo Rodallega, mientras Junior explotó en el segundo con el desequilibrio de José Enamorado. Dos caminos distintos hacia la gloria que ahora se cruzan por el primer trofeo del año.

¿Cuándo es la primera final? Horarios confirmados

El primer capítulo de la final se jugará este jueves 15 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Junior abrirá la serie en casa desde las 7:30 p. m., con su gente y el impulso del campeón vigente buscando sacar ventaja temprana.

La vuelta está programada para el miércoles 21, a la misma hora, en el Estadio El Campín. Todos los partidos de la Superliga, bajo la exclusividad del FPC, se verán por Win Sports.

Así llegan Junior y Santa Fe

Junior sufrió salidas sensibles: Didier Moreno y José Enamorado eran fichas vertebrales del esquema. Aun así, el club reforzó con Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez. La llegada de Ríos aporta regularidad y equilibrio para el medio local, mientras el impacto de las bajas obligará a ajustes finos.

¡LOS NUEVOS TIBURONES! 🔥🦈

A ese panorama se suma la transferencia de mayor peso del mercado: Luis Fernando Muriel, que será presentado pronto, aunque lo más probable es que no esté disponible para ninguno de los dos partidos. Con todo, Junior llega mejor por presente y continuidad: es el campeón y, de la mano de Alfredo Arias, consolidó una identidad reconocible. Por nómina y momento, parte como favorito.

Santa Fe, en cambio, movió fuerte su bolsa: llegaron Franco Fagúndez, Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Edwin Mosquera, y salieron varios nombres, entre ellos Harold Santiago Mosquera. De los refuerzos, Palacios y Bustos son los que más ruido hacen, aunque ninguno llega con cartel dominante.

El León se sostendrá en la jerarquía de Rodallega, el arco de Andrés Mosquera Marmolejo y la experiencia de Daniel Torres. Pablo Repetto afronta su primer gran examen como técnico cardenal: un proyecto que nace frente a otro que parece en su punto más alto.

Alineaciones probables en el Junior vs. Santa Fe

Junior formaría con Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.

Santa Fe lo haría con Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Omar Frasica; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

